От “Семьи” до “Далеких близких”: 5 российских комедий про отцов и детей

“Семья”

Проект Comedy Club Production примечателен в первую очередь тем, что в его мире совсем нет драмы, и семья — а точнее, сразу четыре поколения одной большой семьи — в нем показана как крепкое сообщество единомышленников, где все друг друга любят и уважают. Конечно, и у бабушки с дедушкой, и у только начавших жить вместе студентов проблемы случаются: стало скучновато без детей, задержали на работе, из-за чего-то поссорились… Но авторы сериала каждую такую ситуацию обрамляют шутками и панчами и позволяют героям разобраться с помощью юмора. В новых эпизодах персонажей (их сыграли Елена Валюшкина и Сергей Удовик, Степан Девонин и Екатерина Ильина, Артемий Шаффер и Вероника Мохирева, Евгений Антропов и Мария Белоненко) ждут все те же знакомые всем нам бытовые проблемы, из которых и состоит жизнь, а также причуды общения с родными.

С 27 марта в 20.00 на ТНТ.

Кадр из “Семьи”“Идеальная семья”

Еще один российский сериал о большой семье с Павлом Деревянко и Ольгой Медынич в роли супругов начинается с большой ссоры: Соколов-старший погряз в долгах, и, чтобы не попасться врагам, а заодно и попытать судьбу на большой денежный выигрыш, решает вписать свою семью в реалити-шоу. Проект этот необычный: в нем разные семьи будут соревноваться за звание самой идеальной. Конечно, Соколовым далеко до идеала, и что муж с женой, что брат с сестрой здесь то и дело грызутся. Но, осознав, что у них появился шанс изменить жизнь, Соколовы сплачиваются и делают все, чтобы стать для зрителей шоу идеальными. Поскольку семей в сериале показано много, то и юмора о том, что может случиться в отношениях разных поколений, тоже немало. А главным посылом оказывается освобождающая мысль о том, что быть ненормальной семьей, на самом деле, вариант нормы.

Кадр из сериала “Идеальная семья”“Я буду жить”

Недавняя комедия с Евгенией Дмитриевой напомнит о том, как важно говорить родным добрые слова и проявлять заботу, даже если кажется, что понимание между старшими и младшими уже потеряно. Учительница Алла посвятила свою жизнь, да и всю себя мужу, детям и школе. Все настолько привыкли к тому, что Алла никуда не денется, что героине логично начинает казаться, будто ее совсем не ценят. Традиционные методы обратить на себя внимание не помогают, и Алла идет на рисковую хитрость, сообщая семье о своей неизлечимой болезни. Сочувствия женщина добивается, а дальше все идет не по плану, ведь ее родные вдруг начинают больше беспокоиться о том, как делить наследство…

Кадр из “Я буду жить”“Батя”

Фильм “Батя” с Владимиром Вдовиченковым в главной роли был хитом кинотеатров и действительно объединил поколения, ведь и главный его пафос был в том, чтобы дети девяностых попытались понять некоторые мотивы в поведении своих суровых отцов. Батя, сыгранный Вдовиченковым, именно суровый: его сын Макс в детстве испытал на себе и “крапивку”, и наказание в углу, и шутки про смерть. Но сегодня Макс уже сам батя, только совсем другой — у своих детей он не может отобрать даже планшет. Поездка на день рождения к своему отцу погружает Макса в пучину рефлексии о том, почему его “батя” был таким.

Кадр из фильма “Батя”“Далекие близкие”

Последний фильм нашей подборки — не комедия в чистом виде, а драмеди и роуд-муви, которое выбьет слезы даже у нечувствительных зрителей. Со временем Миша и его отец Борис отдалились друг от друга, но Миша проблему чувствует, потому во время одного из визитов дарит папе старенький смартфон. Борис заводит соцсети, случайно добавляет в друзья незнакомую женщину по имени Надежда, и между ними завязывается переписка, причем такая, что Борис решает отправиться к Надежде в Подмосковье. Он уговаривает сына, который занимается перегоном машин, взять его с собой в путешествие. За время совместной поездки через всю Россию отец и сын поговорят о наболевшем и откроются друг для друга с новых сторон.

Кадр из “Далекие близкие”