Российская игра “Черная книга” выйдет на iOS 1 апреля

Ролевая игра Black Book от российской студии Morteshkas выйдет на платформе iOS в апреле 2023 года. Об этом разработчики рассказали через социальные сети.

“Мы планируем запустить Black Book для iOS 21 апреля!”, – говорится в официальном сообщении. В розницу она будет продаваться за 10 долларов (или 766 рублей по курсу на 24 марта 2023 года). Black Book iOS, в отличие от версии для ПК, получит дополнительную главу из “Пролога”, а также режим бесконечных сражений.

Оригинальная игра не подвергалась изменениям со стороны разработчиков. В мобильную версию была включена только поддержка управления с помощью сенсорного экрана.

Black Book – ролевая игра, основанная на фэнтезийной версии РФ XIX века. Black Book вдохновлена русскими сказками. Она была запущена в 2021 году и доступна для PC, PlayStation 4 и Xbox One.