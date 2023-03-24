 

Российская игра “Черная книга” выйдет на iOS 1 апреля

24.03.2023, 18:55, Разное
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Ролевая игра Black Book от российской студии Morteshkas выйдет на платформе iOS в апреле 2023 года. Об этом разработчики рассказали через социальные сети.

“Мы планируем запустить Black Book для iOS 21 апреля!”, – говорится в официальном сообщении. В розницу она будет продаваться за 10 долларов (или 766 рублей по курсу на 24 марта 2023 года). Black Book iOS, в отличие от версии для ПК, получит дополнительную главу из “Пролога”, а также режим бесконечных сражений.

Оригинальная игра не подвергалась изменениям со стороны разработчиков. В мобильную версию была включена только поддержка управления с помощью сенсорного экрана.

Black Book – ролевая игра, основанная на фэнтезийной версии РФ XIX века. Black Book вдохновлена русскими сказками. Она была запущена в 2021 году и доступна для PC, PlayStation 4 и Xbox One.


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