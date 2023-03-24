Попрячьте ваши денежки (у кого есть)

Почему власти РФ боятся инфляции, но не боятся вывоза капитала.

Главная причина

Когда вы слышите о том, что экономика РФ «выстояла под санкционным давлением», надо помнить, за счет чего это произошло.

По данным Федеральной таможенной службы, оборот внешней торговли РФ по итогам 2022 года вырос на 8,1% и составил $850,5 млрд.

Объем экспорта вырос на 19,9% — до $591,5 млрд, импорт сократился на 11,7% — до $259,1 млрд.

А что, это имеет такое значение?

Да, решающее.

Как «обычно» развивается кризис в «сырьевой» экономике — такой, как экономика РФ.

Негативные события, вызывающие кризис, провоцируют резкий отток капитала из страны и обесценивание национальной валюты.

Люди, спасая сбережения, бегут в банки и выносят оттуда деньги.

Эти деньги они несут в магазины, выносят оттуда товары, и мы получаем инфляцию.

Соответственно нет депозитов — есть инфляция, нет кредитов по доступной ставке, а только по высокой (тут зависимость сложнее, но для простоты скажем так).

Нет кредитов по доступной ставке — тормозят/останавливаются производства, а компании перестают исполнять контракты.

Дефицит текущего счета заставляет правительство и компании сокращать расходы и отказываться от обязательств.

Все происходящее ведет к дальнейшему сжатию экономической активности, падению спроса и росту безработицы.

Но в РФ все пошло не так — экстремальные доходы от экспорта в сочетании с резким падением расходов на импорт привели к тому, что экономика оказалась залита деньгами: в «деньгах» она потребляла гораздо больше того, что производила.

В результате:

Правительство не считалось с расходами на «выполнение задач» — и эти деньги пошли в экономику.

Предприятия (в первую очередь крупные) продолжали исполнять контракты как ни в чем не бывало.

Финансовый регулятор действовал лучше всех (скорее всего, и «знал», и «готовился» именно к такому сценарию): поднял ключевую ставку — и люди, обрадовавшись росту ставок по депозитам, не тронули свои вклады. Одновременно ЦБ запретил (ну чего там, запретил, да) выдачу валюты в руки — и сохранил банкам валютные депозиты.

А вот отток капитала — нисколько не уменьшился. По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, изложенной в докладе «О возможности инвестиционно-активного сценария» от 6 марта 2023 года, в 2022 году из экономики РФ «ушли» суммы порядка 13% ВВП.

И это по-настоящему странно — деньги из экономики «ушли», но внешне — не произошло ничего страшного. Что же случилось?

Один вывод и два вопроса

Какой вывод мы должны сделать на основании опыта 2022 года — такой, что правительство, сосредоточившее в своих руках огромные ресурсы (оно накапливало их много лет) и не стесненное никакими ограничениями в проводимой политике, может выступить для экономики и кредитором, и покупателем «последней инстанции».

При этом никаких конфискаций, национализаций, принудительного размещения облигаций мы пока не наблюдаем, разве что конвертируемость рубля под вопросом, но и то — кому «можно», тот без проблем превращает рубли в доллары, а кому «нельзя» — тому и превращать особо нечего

Мы можем говорить, что проводимая политика правительства предусматривает сохранение общей рамки рыночной экономики и более-менее нормально функционирующего рынка капитала. То есть по своим счетам правительство платит по рыночным ценам — именно этим и объясняется рост этих цен в секторах, где не хватает ресурсов для «выполнения задач», которые диктует политическая воля руководства страны.

В то же время правительство не заявляет никаких временных ограничений для проводимой политики. Больше того, не заявлено никаких критериев, по достижении которых власть могла бы сказать — все, цели достигнуты, и экономика возвращается в прежнее положение. Нет, из доступной нам информации мы можем заключить, что нынешняя модель, в которой правительство одновременно выступает как щедрый покупатель у крупного бизнеса и главный гарант по кредитам этого же бизнеса, признана работающей — собственно, именно это имеет в виду власть, когда говорит, что «экономика будет расти».

В таком случае ответ на вопрос об устойчивости экономики РФ и перспективах текущей модели управления этой экономикой будет зависеть от ответа на другой вопрос: каким образом правительство планирует организовать перераспределение ресурсов в рамках экономики РФ — так чтобы не допустить резкого роста цен и девальвации рубля.

Определяющий фактор

А вот это интересно… Дело в том, что в случае простой накачки деньгами приоритетных для правительства секторов экономику ждет коллизия, описанная еще в конце 1920-х годов экономистом Григорием Фельдманом: рост инвестиций в «производственный сектор» обернется дефицитом ресурсов в «потребительском секторе», а этот дефицит ресурсов может быть компенсирован ростом цен — деньги, которые будут «заработаны» на правительственных заказах, так или иначе будут формировать избыточный спрос в потребительском секторе, который невозможно будет удовлетворить — либо дефицит, либо инфляция.

Но есть одно «но»: Фельдман формулировал свою модель для «закрытой экономики», однако экономика РФ остается открытой — вывози капитал сколько хочешь.

Почему это важно? Потому, что

каждый рубль, который «промышленная олигархия» вывозит из страны, оказывает влияние на снижение инфляции внутри России.

Если бы вдруг правительство решило ограничить вывоз капитала и создать условия для «инвестиций» — мы моментально получили бы рост цен. Просто потому, что потребительских товаров внутри страны «не хватило» бы для покрытия дополнительного спроса.

Здесь, кстати, ответ на вопрос о том, почему рост расходов бюджета (и дефицита бюджета) пока не спровоцировал резкого роста цен на потребительском рынке — «сверхприбыль», заработанная олигархией на правительственных заказах, конвертируется в валюту и «уходит» из экономики.

Таким образом, определяющим фактором устойчивости экономики становится способность денежных властей гарантировать олигархии возможность не инвестиций в экономику, а конвертации рублевой выручки в валюту.

Высокие ставки

У этой модели есть три ограничения.

Валюта должна поступать в объемах, достаточных для оплаты импорта.

Импорт не должен расти.

Банковская система должна сохранять устойчивость — никакого «набега вкладчиков на банки» финансовый регулятор допускать не намерен, потому что отток средств вкладчиков обернется моментальным ростом спроса на товары и — пустыми полками либо резким спросом на импорт — и сокращением резервов, которые правительство может направить на «выполнение задач».

Собственно, об этом 17 марта напомнил в своем релизе ЦБ РФ, сохранив ключевую ставку на уровне 7,5% и послав сигнал о возможности ее дальнейшего повышения.

«Банк РФ будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

При усилении проинфляционных рисков Банк РФ будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях».

Регулятор отметил, что текущие темпы прироста цен остаются умеренными, инфляционные ожидания снизились, но сохраняются на повышенном уровне, а деловая и потребительская активность продолжает восстанавливаться.

Проинфляционные риски, по версии ЦБ РФ, формируют

бюджетные расходы

ухудшение условий внешней торговли и

состояние рынка труда

Если эти риски будут усиливаться, на следующих заседаниях Совета директоров ЦБ РФ ставку могут и повысить.

Денежные власти боятся и инфляции, и одновременно боятся, что люди будут снимать со счетов деньги. Потому говорят: потерпите, ставка повысится.

Кстати, в пресс-релизе ничего не говорится об ориентирах по ключевой ставке — раньше озвучивался прогноз в диапазоне 7–9% в среднем в 2023 году. Сейчас молчание ЦБ по поводу прогноза можно истолковать как готовность рвануть ставку вверх, как только что-то пойдет не так.

Но финансовый регулятор еще раз напомнил — экономика сейчас держится на расходах бюджета, а бюджет держится на доходах от нефти, и на всякий случай «людям денег не надо».

Сбережения людей в банках,

валютная выручка экспортеров,

валютные запасы, накопленные правительством и корпорациями за 20 лет, —

вот три кита, на которых держится и экономика, и способность правительства направлять ресурсы «для выполнения задач». Уберите один из этих факторов — собственно, и на этом всё.

Дмитрий Прокофьев

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