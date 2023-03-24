Мнение: «Олигархов» продолжают раскулачивать, штраф за свастику в США и выйдет ли ЮАР из МУС

1. Шантажистам всегда мало. Суть их грязного ремесла в том, чтобы доить жертву, пока она не становится совсем уж нищей. Вот что предлагает уехавшим на Запад российским бизнесменам Майкл Макфол, бывший посол США в России, печально знаменитый своими попытками организовать цветную революцию в нашей стране (ссылка):



Что касается миллиардеров, то все они должны быть подвергнуты санкциям. Прямо сейчас трудно понять, почему на одних распространяются санкции, а на других нет. Но после введения санкций им также следует предоставить возможность выйти из санкционного списка:

a) осудив войну и лично Путина,

б) пожертвовав 50% своего состояния украинскому фонду реконструкции,

в) отказавшись от России

г) получив одобрение Украины.

Эта формулировка также дает им выбор. Мне это тоже кажется справедливым.

Соглашусь с послом, мне тоже это кажется справедливым. За дружбу с США надо платить. Мозоли на коленях и половина от того, что осталось у беглых «олигархов» после предыдущих щипков Запада — вполне адекватная цена за годовой, например, абонемент.

Кстати, я проверил, это не фейк, это действительно блог мистера Макфола — на его сайте есть соответствующая ссылка.

2. На использование нацистских символов своими питомцами, бандеровскими боевиками, власти США не обращают внимания (делая вид, что ничего такого и нет, вам показалось). А вот в самих США за свастику выписывают огромные штрафы (ссылка):



Суд города Торренс в Калифорнии согласился выплатить компенсацию в размере 750 тысяч долларов американцу Кайли Суэйну, который обвинил полицейских в том, что они нарисовали свастику на его машине. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации издания, мужчину задержали по подозрению в краже почты из многоквартирного дома в США, а его машину конфисковали. Когда он забрал автомобиль через два дня, внутри него был мусор и протеиновый порошок, а на заднем сидении кто-то нарисовал свастику белой краской.

Офис окружного прокурора Лос-Анджелеса обвинил двух офицеров полиции, которые арестовали Суэйна, в вандализме. На данный момент они ожидают суда. При этом пострадавший мужчина подал в суд на Торренс, утверждая, что городское управление полиции пыталось скрыть действия правоохранителей. WP уточняет, что Суэйн — наполовину еврей.

3. Проект «Средства неМассовой Информации» пишет (ссылка):

…правительство ЮАР анонсировало консультации с Россией по дальнейшим совместным шагам в связи с выдачей «Международным уголовным судом» ордера на арест Путина. Об этом вчера заявила министр иностранных дел страны Пандор:

«Мы изучим положения нашего законодательства, проведём, видимо, обсуждение в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России с тем, чтобы определить, как действовать дальше».

Данная новость интересна исключительно как возможный пролог к неожиданному развитию событий. ЮАР, с одной стороны, в целом ратифицировала пресловутый «римский статут». С другой стороны — не далее как на прошлой неделе на парламентской конференции «Россия — Африка» в Москве глава парламента ЮАР подтвердила продолжение поддержки России.

Чисто практически, таким образом, нашумевший ордер голландской организации может оказаться поводом для африканских стран вспомнить о ней, осознать, что это на деле — орган, по которому белые европейцы преследуют и сажают африканцев, и задаться вопросом, зачем он им нужен. Однако для реализации этого сценария Претория должна будет открыть в себе внутренний Пекин.