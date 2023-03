Правильное питание при COVID-19: продукты, которые помогают быстрее восстановиться

Как питаться, чтобы быстрее выздороветь

Богатый питательными веществами рацион помогает иммунной системе лучше справляться с вирусами. Витамины A, B 6, B 12, C, D, E, фолиевая кислота, цинк, железо, селен, магний и медь играют важную и дополняющую роль в поддержании как врожденной, так и адаптивной иммунной системы. А дефицит микронутриентов негативно влияет на иммунитет и может снизить устойчивость к инфекциям1.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в период болезни рекомендуют придерживаться следующих принципов питания, которые помогают организму противостоять инфекции, бороться с ней и восстанавливаться после выздоровления2:

● Питайтесь разнообразно

Ежедневно употребляйте цельнозерновые злаки, такие как пшеница, кукуруза и рис, бобовые, свежие фрукты и овощи, а также мясо, рыбу, яйца и молоко. Старайтесь выбирать крупы из необработанного зерна, так как они богаты клетчаткой и дают длительное ощущение сытости. Для перекусов хорошо использовать свежие овощи, фрукты и несоленые орехи.

● Ограничьте соль

В день следует употреблять не более 5 граммов соли (одну чайную ложку). Уберите солонку со стола, не пересаливайте готовые блюда, меньше употребляйте готовых соусов и приправ. Выбирайте консервированные овощи, приготовленные без соли и сахара, и в целом проверяйте содержание соли в любых продуктах из супермаркета.

● Масла и жиры употребляйте умеренно

Выбирайте белые сорта мяса, так как они менее жирные, срезайте жировую прослойку и откажитесь от полуфабрикатов. Отдайте предпочтение оливковое, соевое и кукурузное масло. Молочные продукты должны быть обезжиренными или с пониженным содержанием жира. Не стоит покупать выпечку и переработанные продукты из-за содержащихся в них трансжиров. Готовьте пищу на пару или варите ее, но не жарьте.

● Ограничьте сахар

Откажитесь от сладостей, сладкой газировки, фруктовых соков и сокосодержащих напитков, а также чайных, кофейных и молочных напитков со вкусовыми добавками. Заменяйте вредные покупные сладости фруктами или десертами с небольшим количеством сахара.

● Употребляйте достаточно воды

Следите за достаточным потреблением жидкости, это важно для оптимальной работы организма. Заменив сладкие напитки простой водой, вы ограничите потребление сахара и уменьшите дневную калорийность рациона.

● Откажитесь от алкоголя

Алкоголь не защищает от COVID-19, а частое употребление алкоголя имеет долгосрочные последствия — рак, поражение печени, проблемы с сердцем и психические расстройства.

Нутритивная поддержка — важная часть реабилитации и лечения при COVID-19.

Что делать, если нет аппетита или возможности питаться полноценно

Таким образом, сбалансированная диета гарантирует сильную иммунную систему, способную противостоять любой вирусной атаке3. Но во время болезни полноценно питаться довольно сложно, так как некоторые симптомы COVID-19 могут негативно повлиять на диетическое поведение4:

● Затруднение дыхания, в том числе кашель и одышка, могут ограничивать прием пищи, которую пациенты могут съесть или выпить.

● Потеря запаха или вкуса может снизить аппетит и желание есть.

● Повышенная температура тела, с одной стороны, повышает потребность в питательных веществах и воспалительную реакцию, а с другой — снижает аппетит и способствует потере мышечной массы.

● Чувство усталости, которое влияет на способность человека выполнять обычную повседневную деятельность.

Изображение: Luis_molinero/Freepik

Ученые подтверждают, что недоедание потенциально увеличивает тяжесть заболевания и его исход, но при этом само заболевание провоцирует потерю массы тела и, собственно, недоедание. Поэтому так важна профилактика, диагностика и лечение недостаточности питания у пациентов с COVID-195.

Поскольку нутритивная недостаточность может оказывать значительное влияние на здоровье и даже на прогноз болезни, пациентам из группы риска рекомендованы препараты ПЭП, которые обеспечивают поступление в организм не менее 400 ккал/сут., в том числе не менее 30 г/сут. белка6. При отсутствии противопоказаний для оптимального функционирования желудочно-кишечного тракта предпочтительны продукты ПЭП, содержащие пищевые волокна.

Таким специализированным питанием является Nutridrink 200 мл — он способствует восстановлению помогает восстановиться после СOVID-19 даже при диагностированной нутритивной недостаточности. В небольшой одной бутылочке Nutridrink 200 мл содержится 12 г белка, 300 калорий и оптимальное содержание белков, жиров, углеводов, 13 витаминов и 15 минеральных веществ, жирных кислот омега-3 и омега-6. Смесь может стать дополнительной поддержкой на этапе лечения и восстановления после болезни7.

Информация для пациентов с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19), проходящих восстановление или реабилитацию. Не является БАД и лекарственным средством. Имеются противопоказания, перед применением необходима консультация специалиста.

Возрастные ограничения: Нутридринк 200 мл со вкусами клубника, ваниль, шоколад, банан предназначены для питания взрослых старше 18 лет.

[1] MDPI / Optimal Nutritional Status for a Well-Functioning Immune System Is an Important Factor to Protect against Viral Infections/ https://www.mdpi.com/2072-6643/12/4/1181/htm

[2] ВОЗ / Советы в отношении здорового питания https://www.who.int/ru/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome—healthy-diet

[3] PubMed / How Nutrition can help to fight against COVID-19 Pandemic https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7306972/

[4] MDPI / The Role of Nutrition in the COVID-19 Pandemic https://www.mdpi.com/2072-6643/13/4/1093/htm

[5]PubMed / ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7138149/

[6] Методические рекомендации Минздрав РФ / Нутритивная поддержка и регидратация взрослых, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи https://palliativemed.sechenov.ru/upload/iblock/cb5/x2b5e7ghfzyoyuv8uvlqp4wtrlbt47kn.pdf

[7] Свиридов С.В., Крылов К.Ю., Веденина И.В., Рубенас М. Влияние специализированного лечебного питания на улучшение качества жизни и восстановление пациентов с COVID-19: проспективное открытое мультицентровое сравнительное в двух группах наблюдательное исследование // Клиническое питание и метаболизм. 2020;1(4): 165–177. https://elibrary.ru/item.asp?id=46548096