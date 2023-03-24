Романтический ужин вдвоем: папарацци поймали Марго Робби и ее мужа на свидании в ресторане

32-летняя актриса Марго Робби редко делится с фанатами подробностями своей личной жизни. Накануне папарацци удалось подловить голливудскую звезду в одном из модных заведений Лос-Анджелеса. Вечер кинодива провела в компании своего мужа, Тома Экерли. Посмотреть фото можно здесь.

Марго и Том редко появляются на публике вместе, поэтому случайные очевидцы пришли в восторг, когда заметили их на оживленной вечерней улице в Санта-Монике. Супруги покидали знаменитый ресторан итальянской кухни Georgio Baldi. Робби выбрала повседневный образ из синих джинсов и черного свитера. Выходя из заведения, актриса надела черную маску для лица, которая должна была помочь ей скрыться от фанатов. 33-летний британский кинопродюсер выбрал черные брюки со свитером бежевого цвета, а также мокасины из кожи.

Кадр из фильма “Вавилон”

Робби и Экерли познакомились в 2013 году на съемках фильма “Французская сюита”, где она играла роль Селин, а он был помощником режиссера. В следующем году начался их роман. В декабре 2016-го влюбленные обменялись клятвами верности на свадебной церемонии в Австралии. Одна из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда призналась, что муж всегда является ее самым большим сторонником, особенно когда дело доходит до ролей в различных проектах.

Я всегда нервничаю перед началом любой работы. У меня полный кризис веры, и я думаю: “О Боже, я даже не хороша в актерской игре, и я не могу этого сделать”. Каждый раз, когда я снимаюсь в кино, я поворачиваюсь к своему мужу и говорю: “Я не думаю, что смогу это сделать”. Он говорит что-то вроде: “Ты делаешь это каждый раз. У тебя все будет хорошо”, — цитирует Daily Mail Марго.

Недавно Робби стала героиней подкаста, в котором рассказала, что совершенно не переживала из-за интимных сцен. Актриса заверила, что ей было комфортно сниматься в эпизодах развратных вечеринок. Марго объяснила, что все дело в том, что в 2013-м она уже успела понять, какими могут быть постельные сцены. Тогда актриса исполнила роль модели Наоми в фильме Мартина Скорсезе “Волк с Уолл-Стрит”. В картине Робби сыграла вместе с Леонардо Ди Каприо. Звезда рассказала, что именно эта лента научила ее не бояться постельных сцен.

Кадр из фильма “Волк с Уолл-Стрит”