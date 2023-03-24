 

Блестки и единороги: как отметила 4-летие дочка Джессики Симпсон

24.03.2023, 13:25, Разное
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Знаменитые родители умеют организовать своим детям незабываемый праздник. Например, младшая дочь Джессики Симпсон Берди Мэй отметила 4-летие в окружении воздушных шаров и радужных единорогов. Джессика и ее муж Эрик Джонсон не только украсили дом и построили для именинницы отдельную “конфетную станцию”, но и разбудили ее завтраком в постель, порадовав малышку любимыми пончиками прямо с утра. Помимо родителей на праздновании присутствовали и старшие брат и сестра — 9-летний Эйс и 10-летняя Максвелл. Разумеется, фото с семейного торжества Симпсон поделилась в социальных сетях.

Джессика Симпсон с дочкой

Она уникальна и без особых усилий остается самой собой, – написала 42-летняя певица про свою дочь. – Эта маленькая леди празднует и кружится по жизни с уникальным пониманием того, что в ее душе сверкают блестки. Я улыбалась все время, пока писала это, потому что даже когда ее нет дома, я чувствую ее свет внутри себя.

На детском празднике Джессика щеголяла в образе, идеально соответствующем тематике — сиреневом афганском пальто с мехом и разноцветном платье-макси с необычным принтом. Дочку же звездная мама нарядила в сиреневое платье с юбкой-пачкой, очаровательную светло-розовую шубку и металлизированные сапоги-казаки.

Эрик Джонсон

В конце февраля Джессика публиковала в своем блоге новое фото с Берди Мэй. Звезда довольно часто показывает детей подписчикам. Например, в прошлом году она публично поздравила старшую Максвелл с днем рождения и поделилась свежими снимками девочки, назвав ее своей “лучшей подругой”.

Джессика Симпсон и Эрик Джонсон в отношениях уже более 10-ти лет. Летом 2014 года влюбленные сыграли пышную свадьбу, на которой присутствовало более 250 гостей. Они познакомились в 2010 году и на тот момент оба уже разорвали предыдущие браки. Предложение руки и сердца экс-игрок NFL сделал Джессике всего через 6 месяцев после знакомства, однако до алтаря они дошли лишь 4 года спустя.

Джессика с мужем и детьми


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