Twitter заблокирует возможность жаловаться на твиты для бесплатных пользователей

Социальная сеть Twitter вскоре отключит функцию «Пожаловаться на твит» для пользователей, которые по каким-то причинам ещё не купили подписку Blue.

Глава компании Илон Маск объяснил это тем, что «нищие привыкли много ныть» – модераторы не справляются с потоком жалоб.

С 20 апреля бесплатные пользователи не смогут отправлять жалобы, а обладатели Blue смогут отправлять до 5 жалоб в неделю. Для тех, кто хочет пользоваться этой функцией активнее, планируется ввести отдельную платную подписку Twitter Gendarme за $50 в месяц. Она целиком снимает ограничения, а вдобавок жалобы от таких пользователей будут рассматриваться быстрее.

– Даже полиция не будет защищать вас, если вы нищий, поэтому почему мы должны? – написал Маск. – Я хочу сказать, что Twitter – безопасное место для всех. Для всех, кто приобрёл подписку.

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