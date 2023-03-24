Новый кроссовер Chery TJ-1 в стиле Land Rover полностью раскрыт внешне и изнутри

Китайская компания Chery готовится выпустить новый полноразмерный внедорожник, которому пророчат название TJ-1.

Предполагается, что новинка по своим размерам будет иметь сходства с японским аналогом Toyota Land Cruiser Prado. Официальная премьера внедорожника состоится в апреле, однако в конце 2023 года планируется начало продаж. Новый автомобиль получит доступный ценник, однако пока подробности не раскрыты. Кроме того, модель уже обнаружена в ходе тестовых испытаний без использования защитной пленки.

Предполагается, что новый внедорожник получит бензиновый агрегат. По внешнему виду следует выделить огромную решетку радиатора, а также светодиодные фары. Остальные детали раскроют в ближайшее время.