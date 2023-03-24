 

Офтальмолог связал покраснение глаз с воспалением и возможной слепотой

24.03.2023, 13:20, Разное
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Кристо Тахчиди дал интервью о симптомах глаукомы. В качестве одного из признаков он назвал покраснение глаз.

Покраснение глаз иногда может быть вызвано заболеваниями глазного яблока или век. Оно также может являться последствием глаукомы, которая чаще всего встречается у людей старше 55 лет и может привести к слепоте.

Врач-офтальмолог Тахчиди также перечислил возможные причины покраснения глаз. Повышенное внутриглазное давление, плохая секреция слезной жидкости, слезной жидкости не хватает питательных веществ, дефекты век, несмыкание век. Врач добавил, что глаз также может стать красным из-за воспаления, вызванного инфекцией, грибком или химическим ожогом.


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