Скандалы: «Безналичный перекрёсток»

Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х

СМИ узнали о деталях операций нидерландского Агентства по борьбе с организованной преступностью «Artemis» и «Hermes», объектами которых были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому и Михаилу Фридману. Российских бизнесменов заподозрили в отмывании 384 миллионов долларов, но расследование почему-то забуксовало.

Как пишет FLB.ru, у судимого по делу о мошенничестве бизнесмена Михаила Ходорковского*, признанного иноагентом и в настоящее время находящегося за границей, и совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, в отношении которого введены санкции, есть кое-что общее. Оказалось, что в отношении их обоих вело расследования нидерландское Агентство по борьбе с организованной преступностью. Речь идет об операциях «Artemis» и «Hermes», которые проводил отдел агентства, отвечающий за Восточную Европу и Россию, в начале нулевых.

По данным журналистов, следователи выявили признаки, свидетельствующие об отмывании денежных средств, у подконтрольных Ходорковскому компаний Menatep Ltd, Valmet S.A. и Pecunia Universal Ltd.Было установлено, что сомнительные финансовые переводы поступают в банк Amsterdam Trade Bank NV – финансовую организацию, подконтрольную Фридману и являющуюся «дочкой» «Альфа-групп».

Повышенный интерес вызвали два отчета банка. Первый, документформата SAR/STR (номер файла 73945) Amsterdam Trade Bank NV, относится к сделкам на 94 миллиона долларов. Эти деньги поступили в банк Фридмана от «Российского трастового и инвестиционного банка»/Russian Trust and Investment Bank, и Amsterdam Trade Bank NV в данном случае выполнял функцию посредника. Действовавший от имени основного неизвестного клиента«Российский трастовый и инвестиционный банк» осуществлял обслуживание всех деловых операций от имени банка «Менатеп», обанкротившегося в 1990-е годы во время кредитного кризиса в РФ. Упомянутые 94 миллиона долларов были переведены на счет в Amsterdam Trade Bank NVкипрской компании Menatep Asset Management Ltd. Первоначально она поручала Amsterdam Trade Bank NV сделать перевод почти 10 миллионов долларов через свои иностранные банки – филиал UBS AG в США и First Curacao, International Bank NV – компании Pecunia Universal Ltd, зарегистрированной на острове Мэн.

Что касается оставшихся 84 миллионов долларов, полученных Menatep Asset Management Ltd, эти деньги выплачивались третьим сторонам и упомянутой выше Pecunia Universal Ltd непосредственно через Amsterdam Trade Bank NV.

Таким образом, практически вся сумма была сосредоточена у офшора Pecunia Universal Ltd, аффилированного с Ходорковским.

Во втором отчете формата SAR/STR (номер файла 83393) Amsterdam Trade Bank NV содержится информация о входящих и исходящих транзакциях на сумму 109 миллионов долларов и 181 миллионе долларов США, обработку которых банк осуществлял как посредник. Деньги, поступившие без документального сопровождения и разбитые на несколько международных переводов, поступили от Russian Trust and Investment Bank, швейцарской компании Menatep Ltd и кипрской компании Roseword Ltd (или Rosewood Ltd.). Перечисленные юрлица действовали от имени пресловутого основного неизвестного клиента.

Общая сумма поступила в Amsterdam Trade Bank NV на счет кипрской компании Menatep Asset Management Ltd.

Нидерландские следователи сделали вывод, что упомянутый кипрский офшор был связан с «Российским трастовым и инвестиционным банком»/Russian Trust and Investment Bank, взявшим на себя деятельность банка «Менатеп», ставшего банкротом.

Складывается впечатление, что после начала спецоперации на Украине были предприняты попытки замести следы. Очень уж кстати оказалось банкротство Amsterdam Trade Bank NV в апреле 2022 года. В своей публикации «Amsterdam Trade Bank, partof Russia’s Alfa Bank, declaredbankrupt» информагентство Reuters прямо заявляет со ссылкой на данные торговой палаты Нидерландов, что бенефициаром этого банка был Михаил Фридман.

Prigovor.ru впервые обнародовал схему транзакций между банком Фридмана и контрагентами Ходорковского, указав в ней суммы переводов и даты осуществления платежей. Издание напомнило, что 15 апреля 2022 года бывший нидерландский полицейский Роберт Деккер в статье для портала NRC рассказал о расследованиях финансовых схем русских олигархов. Деккер считает , что только политические мотивы препятствуют совершению правосудия в отношении бизнесменов, занимавшихся выводом денег из России.

Ходорковский Михаил Борисович внесен Минюстом в реестр физических лиц, признанных иностранными агентами

Николай Ольхин

Оригинал материала: “Наша Версия”