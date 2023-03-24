Capcom выпустила ремейк Resident Evil 4

Компания Capcom выпустила ремейк Resident Evil 4. Проект уже можно приобрести в Steam.

Эта игра является ремейком одноименной игры 2005 года Resident Evil, а также шестой частью в серии Resident Evil.

Главный герой RE4 – Леон Кеннеди, наемник, который должен спасти дочь президента Эшли Грэм и противостоять культу из испанской деревни, который контролируется древним паразитом. В РФ официально ремейк Resident Evil 4 не продается, Хотя в игре полная русская локализация.

Capcom обещает, что 7 апреля в игре появится бесплатный режим для наемников. Ранее в Steam была выпущена демоверсия Resident Evil 4 Chainsaw Demo.