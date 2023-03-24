 

Мессенджер WhatsApp расскажет про секретные «фишках» приложения

24.03.2023, 12:00, Разное
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Мессенджер WhatsApp создал новый официальный аккаунт. Здесь будут обсуждаться новейшие функции и лучшие практики. Об этом сообщило издание WABetaInfo.

По сообщениям, в этом чате есть зеленая галочка, которая дает пользователям узнать, что они общаются с официальной учетной записью. Некоторые пользователи, возможно, получили электронное письмо, приветствующее их в чате. Скорее всего, это связано с тем, что данное тестирование проводится только среди очень небольшого количества людей. На данный момент невозможно активировать чат или найти WhatsApp в списке пользователей.

“Привет, это официальный чат WhatsApp! Узнайте последние новости и изучите советы, чтобы максимально использовать WhatsApp”, – говорится в приветственном сообщении. Чат можно заблокировать или отправить в архив, как и другие. Неизвестно, когда эта функция будет доступна всем пользователям WhatsApp.


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