 

“Граничит с мошенничеством”: как определить скрученный пробег автомобиля

24.03.2023, 11:50, Разное
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Покупая автомобиль, граждане зачастую могут столкнуться с недобросовестными собственниками, которые скручивают пробег, то есть умышленно вводят людей в заблуждение относительно состояния машины, чем подвергают их жизни опасности. В России в последнее время серьезно обсуждается возможность наказания подобных продавцов.

Эксперт по автомобилям Наталья Горохова полагает, что скрутка пробега “граничит с мошенничеством”. В интервью газете “Взгляд” она рассказала, как потенциальные покупатели могут определить, что показания одометра скорректированы.

Проще всего обнаружить скрученный пробег на механическом устройстве. При вмешательстве человека цифры со временем перекручиваются в обратную сторону, то есть они будут находиться не на одной линии или даже западать. Об этом сообщает RT.

Гораздо сложнее обстоят дела с электронным одометром. В данным случае, по словам эксперта, проверить реальный пробег автомобиля можно только с помощью специального прибора. Особенно внимательно стоит относиться к изношенным машинам.

Если руль или педали выглядят затертыми, или кресло водителя продавлено, а пробег кажется слишком низким, то лучше будет отвезти автомобиль на проверку в независимый центр. Не лишним будет уточнить пробег на момент последнего прохождения техосмотра.

Есть еще один удобный способ. Эксперт напомнила, что многие цифровые площадки хранят информацию о прошлых продажах, более того, они предлагают за относительно небольшую плату проанализировать историю автомобиля. Таким образом можно сопоставить прошлые показатели пробега.


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