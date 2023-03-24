Мнение: О бедных ментах замолвите слово

В московском метро я вдруг обратил внимание на какую-то явную несуразицу: менты, которые типа патрулируют станции, следя за порядком, поголовно все… в масках! Ей-богу. В тех самых, как бы «медицинских», о которых мы все и думать забыли еще год назад. Причем я присмотрелся – бедняги в основном носят их самым неудобным и унизительным образом, натянув на нос, вероятно, потому, что в метро везде камеры; значит, за ними следят!

В принципе – это чистой воды издевательство, причем над всем сразу: и над ментами, и над здравым смыслом. Ментов в России принято ненавидеть, и, следовательно, видя их унижение, тайно злорадствовать (ведь понятно, что на них действует какой-то внутренний ПРИКАЗ, который самодур-начальник или забыл отменить, или просто издевается над подчиненными, причем уже ГОД).

Я злорадствовать не буду – я не люблю открытого глумления над людьми, даже если это менты. Тем более, что над ними открыто издеваются именем государства, то есть – как бы и от моего имени тоже. А я в этом беспределе участвовать не хочу. Тем более, что от всего этого вообще дурно пахнет.

Абсолютно непонятно – почему, если во всей Москве «обязательность ношения масок» отменили еще 14 марта прошлого года (а по факту народ перестал носить на лице этот абсолютно бесполезный причиндал еще много раньше), то именно ментов заставляют носить их до сих пор? Они что в Москве – самые изнеженные? Профессия полицейского из всех более всего подвержена ковиду? Или наоборот – менты признаны (кем? Экспертизой МВД?) самым страшным источником заразы, и их поэтому приказано держать постоянно в намордниках?!

На самом деле – невероятно дико видеть на станциях патрулирующих ментов в непременных масках. Самые смелые, конечно, спускают их хотя бы на подбородок, но многие так и ходят запакованные. Такой «привет из мрачного прошлого». А ведь возникает естественный вопрос: с чего вдруг подземное МВД требует масок от ментов, но не требует от пассажиров? По логике: если главменты считают, что в метро уже год как бушует некая эпидемия, из-за которой надо обрядить личный состав в наличные средства контрацепции – то вопрос, КАКАЯ эпидемия? И что, у этой эпидемии избирательный вирус – он только на форму реагирует?!

А если нет – то почему власти «принимают меры», только чтобы «защитить» своих ментов? А остальные пассажиры подземки, они что – пусть подыхают? Так, что ли? У вас в метро страшный вирус, судя по упакованным в маски полицейским; почему вы тогда ЛЮДЕЙ в метро пускаете?? 10 миллионов каждый день?! Миллионы без масок, а менты – в масках? Менты – особо ценные члены общества?!

Или всё-таки имеет место чисто садомазохистское мероприятие, и личный состав службы охраны метро просто наказан, их заставили бессрочно носить намордники? За что? За какие грехи?

Налицо – кондовый российский идиотизм начальства, полная невменяемость утырков в больших погонах, тупая покорность подчиненных… Во всем мире ковид кончился, только в Москве менты в метро по-прежнему с ним «борются». Видимо, один только специальный «ментовской ковид» остался – его даже российская безаналоговая вакцина не берет.

И никому нет дела.