Вселенная на страже красоты: как работает косметологическая процедура омоложения кожи с плазмой

Современная косметология предлагает разнообразные методы омоложения кожи. В последние годы появилась антивозрастная процедура, в которой используется плазма. Она дает хорошие результаты и успешно борется со старением эпидермиса. В статье мы расскажем, как работает косметологическая процедура омоложения кожи с плазмой.

Что такое плазма

Плазма представляет собой полностью или частично ионизированный газ. Он состоит из положительных ионов, протонов, электронов, а также нейтральных частиц. Наукой установлено, что около 98 % вещества Вселенной находится в состоянии плазмы.

В настоящее время известны следующие виды плазмы:

газы при очень высокой температуре; ионосфера (верхняя часть атмосферы Земли); атмосферная молния.

С недавних пор плазма стала применяться в косметологии. Оказалось, что она обладает отличным омолаживающим эффектом.

Как работает процедура

Для процедуры используется специальный аппарат Plazma Pen. Он снабжен зазубренной головкой, которая генерирует плазму из атмосферного воздуха.

Воздух в пространстве между наконечником аппарата и кожей ионизируется и превращается в плазму под действием высоких температур. Кроме этого, аппарат снабжен игольчатой насадкой для инвазивных процедур и плоской головкой для подачи в кожу увлажняющих и питательных веществ.

Воздействие плазмы создает поверхностный ожог на коже, который очень незначителен. Это запускает процесс самостоятельной выработки коллагена, что помогает улучшить состояние кожи. При необходимость сеанс дополняется плазмаферезом, при котором в кожу подаются полезные вещества.

Показания

Существуют следующие показания к применению плазмы:

морщины; дряблость и провисание кожи; прыщи; черные точки (комедоны).

Для лечения этих проблем может потребоваться от 4 до 6 сеансов. Перерыв между ними составляет пару недель.

Важно понмить, что эту процедуру можно проводить только на здоровой коже. Если у вас имеются ранки, а также участки с воспалением и раздражением, то нужно дождаться их полного заживления.

Насколько это болезненно

Перед процедурой кожу обрабатывают токопроводящим гелем. Затем специалист водит устройством по лицу, уделяя внимание каждому проблемному участку. После окончания сеанса на кожу наносят успокаивающую маску и солнцезащитный крем.

Во время процедуры боль и дискомфорт отсутствуют. Ощущается лишь небольшое тепло во время воздействия плазмы.

В последующие дни кожа может покраснеть. Но это нормальное явление. Очень скоро цвет лица придет в норму.

Результаты

Состояние кожи обычно улучшается уже после первого сеанса. Значительные результаты можно заметить через пару недель. Эпидермис становится более чистым и светлым. Прыщи исчезают и заживают без видимых следов.

Явно заметен и омолаживающий эффект. Кожа становится подтянутой и обретает хороший тонус, а мелкие морщинки исчезают или выглядят незаметными.

Заключение

Процедуры с плазмой действенны и дают положительный эффект. Они позволяют избавиться от акне и омолодить кожу путем естественной выработки коллагена. Но доверять такое лечение нужно только опытному специалисту.