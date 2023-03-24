Отстали на две революции

Чего ожидать от новых школьных учебных стандартов.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОСы) положено обновлять каждые 10 лет. Прежние ФГОСы для основной общеобразовательной (5–9-е классы) и средней общеобразовательной (10–11-й классы) школы были приняты в 2012 году, так что пришло их время. Для государства необходимость обновить стандарты оказалась идеальным поводом развернуть вспять школу, раз уж нельзя развернуть само время.

Президент повелел

Стандарты предыдущего поколения оставляли школам и учителям пространство для маневра: они предписывали результаты, которые школы должны были получить, рассказывали, что выпускник школы должен уметь, — и оставляли школе и учителю возможность самостоятельно выбирать, на каком материале научить ребенка анализировать стихотворение или как именно рассказывать о географии Африки. Предметное содержание было прописано в примерных общих образовательных программах, на основе которых школы или учителя делали свои рабочие программы — или могли взять готовые рабочие программы, созданные методистами под конкретные комплекты учебников.

Ни школы, ни родители, ни власти оказались не готовы к такой степени свободы: учителя брали старые привычные учебники и готовые рабочие программы, родители недоумевали, почему у одного ребенка в школе проходят «Муму», а у другого не проходят, депутаты требовали срочно ввести единую программу, единую форму, единый учебник, всех подравнять и отстроить.

Президент потребовал конкретизировать предметное содержание, и вот во ФГОСы срочно внесли краткие программы по всем предметам.

А для основных «идеологически важных» предметов — русского языка, литературы, истории, обществознания, географии и ОБЖ — созданы особые федеральные образовательные программы (ФОП).

Да, школа должна создавать свои программы, но их «содержание и планируемые результаты» должны быть «не ниже», чем в федеральных программах. То есть если федеральная программа велит обязательно читать в 5-м классе ненавистный детям рассказ «Муму», а в 7-м классе «Тараса Бульбу», учитель не может перенести изучение этих текстов в 9-й класс или заменить их на что-то более подходящее по возрасту.

Впрочем, крепко приколоченное к годам обучения содержание и общая обязательность федеральных программ — это не единственное изменение, к которому надо готовиться.

Переход на новый ФГОС запланирован как постепенный: по нему должны учиться дети, которые в этом учебном году пошли в первый и пятый классы. К ним присоединятся первоклассники и пятиклассники следующего года. Так постепенно вся школа должна перейти на новые стандарты. Однако от школ уже сейчас требуют привести свои образовательные программы для 1–11-х классов в соответствие с федеральными программами, которые разработаны под новые ФГОСы, хотя по закону 3–4-е и 7–11-е классы и в будущем учебном году могут продолжать учиться по старым.

И в соответствии с традициями

Если сравнить старые и новые ФГОСы для основной общеобразовательной, 5–9-х классов, от 2012 года (с позднейшими поправками) и нынешние, 2022 года, то заметно, что на смену простым формулировкам пришли сложные, многословные.

Стандарт 2012 года — четкий и ясный. Нынешний — многословный, повторяющийся, велеречивый. Это заметно с самого начала, с первого пункта: стандарт обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации…

БЫЛО: «посредством установления единых требований к результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы…»

СТАЛО: «в том числе единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания, с целью реализации равных возможностей получения качественного основного общего образования…» (а несколькими пунктами ниже: это «единство учебной и воспитательной деятельности, реализуемой совместно с семьей и иными институтами воспитания» — повторяется еще раз неизвестно зачем).

Почему целью воспитательной деятельности оказывается «реализация равных возможностей получения качественного образования» — загадка. Наверное, потому, что «воспитательную деятельность совместно с иными институтами воспитания» надо было куда-то воткнуть, вот и воткнули, не глядя в середину фразы, отчего она вовсе потеряла смысл.

Кажется, финальный текст не вычитывал ни редактор, ни корректор: повторы, грамматическая путаница, пунктуационные ошибки… Так законы не пишутся, так временщики второпях издают свои декреты.

Довольно любопытные изменения произошли в части «личностных результатов» освоения школьной программы. Вот пример из ФГОСов для среднего общего образования (то есть для 10–11 классов), старых и новых соответственно.

БЫЛО: «7. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны отражать:

Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);

Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

Готовность к служению Отечеству, его защите».

СТАЛО: «Личностные результаты освоения основной образовательной программы достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества и старшему поколению, закону и правопорядку, труду, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде».

Нет, «общечеловеческие гуманистические и демократические ценности» там ниже все же сохранились, но только за счет копипаста из старых стандартов.

Новый стандарт предпочитает опираться на «традиционные ценности российского общества». Например, старый стандарт упоминает в качестве личностных результатов обучения «нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей» и «ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни». А новый — «осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России».

Кстати, из новых стандартов начисто исчезли «толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания», «способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме».

Фото: Николай Михальченко / ТАСС

Между ФГОСами и СанПиНами

Кроме идеологических изменений есть и те, которые коснутся каждого школьника. Изменений в стандартах для 5–9-х классов не так уж много: курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который раньше изучали в 4–5-м классах, будет поэтапно вводиться во всех классах — с 5-го по 9-й, начиная со следующего учебного года. Общее изменение для средних и старших классов —

второй иностранный язык не обязателен, а по желанию родителей, а родной язык (из числа языков народов России) в школах с преподаванием на русском языке дети будут изучать по заявлению родителей, если у школы есть возможность это организовать.

В стандартах для 10–11-го класса изменения куда более существенные. Раньше учебный план давал старшеклассникам широкие возможности для профилизации: они могли выбирать углубленный или базовый уровень, включать в свои индивидуальные планы курсы по выбору, брать интегрированные курсы (например, гуманитарии охотно пользовались возможностью взять курс «Естествознание» вместо физики, химии и биологии). Важно было, чтобы в плане профиля или индивидуальном учебном плане было 11 или 12 предметов, чтобы из каждой предметной области был выбран один предмет, а литература, русский, иностранный, математика, история, физкультура, ОБЖ и астрономия были обязательными для всех.

Новый стандарт всю эту ненужную вольницу ликвидировал и вернулся к гимназическим традициям прошлого и позапрошлого века. Тринадцать предметов обязательны:

русский, литература (родной язык и литература по выбору),

иностранный язык (второй по выбору),

математика,

информатика,

история,

обществознание,

география,

физика,

химия,

биология,

физкультура,

ОБЖ.

Обязательно изучение как минимум двух предметов углубленно — из профильной или смежной с ней предметной области.

Но день у школьника не резиновый, а человеческие силы ограничены, и на страже здоровья детей стоят СанПиНы (санитарные правила и нормы), которые ограничивают число уроков в неделю для старшеклассников 37 часами.

В результате профильной школе теперь совершенно невозможно вписаться между Сциллой ФГОСов и Харибдой СанПиНов, и все профильные и углубленные предметы —

всю эту латынь и греческий, дизайн и историю родного края, экологию и геологию, которые дозволял старый стандарт, — все это придется выносить на кружки и спецкурсы во внеучебное время. А учебное занимать обязательными предметами с обязательной программой, которая, как сказано выше, прописана в стандартах и конкретизирована в федеральных образовательных программах.

Поскольку все эти решения принимались второпях и без консультаций с профессиональным сообществом (время таких консультаций безвозвратно прошло), содержание программ то подгонялось под конкретные учебники, то делалось копипастом из каких-то предыдущих документов, — в итоге результаты оказались довольно непродуманными, а иногда и откровенно бредовыми.

Скажем, литераторы жалуются на неподъемность узаконенного стандартом списка обязательных произведений:

либо скачи галопом, либо читай с классом вдумчиво, анализируй, обучай прописанным в стандарте умениям, но пропускай половину обязательных для изучения текстов.

При этом ФООП не позволяет сделать ни шагу в сторону и прогнозирует удивительные результаты обучения.

Скажем, в результате изучения русского языка и литературы у школьников 5–9-х классов должны, среди прочего, сформироваться: гражданская позиция, неприятие асоциального поведения, неприятие вредных привычек (алкоголя, наркотиков, курения), здоровые привычки (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), осознание глобального характера экологических проблем — и разве что не готовность к осознанному родительству.

Да и у старшеклассников такой же полный спектр: от уважения к старшим до трудолюбия, включая, разумеется, «потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью».

Историкам вменена обязанность обучать школьников

«защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории», рассказывать о присоединении Крыма и об СВО.

Физики недовольны тем, что стандарт по физике закостенел: школьный курс остался в середине пятидесятых годов ХХ века, и никто ничего не собирается в нем менять, хотя время требует, к примеру, серьезной интеграции его с курсами математики и информатики…

«Новые стандарты возвращают школу в прошлое, — говорит завуч одной из московских школ. — Учитывая мировые веяния (вот хотя бы появление ChatGPT), стоило бы учить в меньшей степени предметным навыкам и в большей степени — метапредметным, информационным. Российская образовательная система уже проморгала появление интернета, а сейчас мы проморгаем и появление искусственного интеллекта. То есть мы отстали уже на две революции».

Ирина Лукьянова ,

учитель, обозреватель «Новой газеты»

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