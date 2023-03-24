Мнение: Глобальное мышление?

Блогер и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, оказывается, мыслит очень глобально. Потому что только глобально мыслящий человек мог заявить, что Украина – это Россия.

Дословно: «Мало того, Украина — это вообще часть России, скажем по-честному, это часть России. Но в силу геополитических причин и в силу истории того, что произошло, мы долгое время мирились с тем, что мы живем в разных "квартирах". Вынуждены с этим считаться, с этими выдуманными границами, с территориями, которые всегда были частью не просто Российской империи, это все была Российская империя, это понятно, кроме отдельных областей, которые к нам пришли в результате Второй мировой войны» (цитата отсюда).

Представляю, как напряглись «квартиранты» в Варшаве, Риге, Вильнюсе, Баку, Ташкенте, Кишиневе, Хельсенки и пр… Эти города когда-то тоже были городами Российской империи.

Переживаю, как бы Дмитрий Медведев не заговорил о необходимости вернуть России все, что было Российской империей на карте 1914.

Или не заговорит?

Фотография Дмитрия Медведева отсюда

Карта Российской империи отсюда

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