Центелла азиатская: стоит ли пробовать корейскую косметику с мадагаскарскими ингредиентами

В последнее время стала очень популярна корейская косметика с мадагаскарскими растительными ингредиентами. Особенно распространены продукты с центеллой азиатской. Но насколько эффективно это новшество? И не преувеличена ли его польза для кожи? В статье мы попробуем разобраться, стоит ли применять корейскую косметику с центеллой азиатской.

Центелла азиатская

Центелла азиатская, или готу кола – травянистое цветущее растение, которое встречается во влажных тропических лесах Мадагаскара. Оно также произрастает около болот, озер и рек.

Готу кола издавна использовалась в лечебных целях населением острова Мадагаскар. Но особую популярность она получила не в месте своего естественного обитания, а в индустрии красоты Южной Кореи. Ее экстракт входит в состав многих видов корейской косметики.

Сырье для производства косметики собирают весной, когда центелла еще не зацвела. В бьюти-индустрии используются стебли, корни и листья растения. Их высушивают, а затем измельчают. Полученный порошок используют для изготовления уходовых средств.

Полезные свойства

Чтобы оценить реальную пользу корейской косметики с мадагаскарскими ингредиентами, необходимо узнать о влиянии центеллы азиатской на кожу.

Экстракт готу кола оказывает следующее воздействие на эпидермис:

Ранозаживляющее. Способствует более быстрому и эффективному затягиванию ран. Восстановительное. Обновляет поврежденные клетки и помогает коже восстанавливаться. Противовоспалительное. Устраняет зуд, воспаление и раздражение кожи. Экстракт растения также успокаивает эпидермис при аллергии. Увлажняющее. Экстракт готу кола наполняет клетки кожи влагой. Омолаживающее. В состав центеллы входят антиоксиданты. Они способствуют образованию коллагена и гиалуроновой кислоты внутри эпидермиса. Противоотечное. Улучшает кровообращение и отток лимфы. Избавляет от отеков на лице.

Косметика с экстрактом центеллы азиатской особенно полезна для зрелой или сухой кожи. Она также помогает при воспалениях и раздражениях эпидермиса.

Мадекассосид: что это такое

Современные достижения науки сделали косметику с центеллой еще более полезной. В 2003 году ученым удалось выделить из этого растения активную молекулу – мадекассосид. Это вещество стало популярным ингредиентом корейской косметики.

По действию на кожу мадекассосид похож на экстракт центеллы. Но активная молекула работает еще более мощно. Средства на основе мадекассосида используют как для улучшения внешнего вида кожи, так и для борьбы с такими серьезными проблемами, как псориаз, глубокие морщины и гиперпигментация.

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Далее мы расскажем о том, какого результата следует ожидать от разных видов корейской косметики с мадагаскарскими ингредиентами.

Очищающие продукты

Экстракт центеллы и мадекассосид входят в состав корейских продуктов для очищения кожи: масел, тонеров и пенок. После их применения поры сужаются, а цвет лица становится более ровным. Некоторые продукты даже обладают отбеливающим действием.

Сыворотки

Корейские сыворотки с мадагаскарскими ингредиентами снимают раздражение с кожи. Эффект наступает практически мгновенно, вскоре после нанесения.

При длительном применении сыворотки помогают уменьшить рубцы после угрей. Они делают кожу гладкой.

Кремы

Корейские кремы с мадагаскарскими ингредиентами помогут вам не только снять раздражение и кожный зуд. Они восстанавливают защитный барьер эпидермиса. Уже через пару недель их применения кожа станет гладкой и подтянутой. Также будет заметен явный омолаживающий эффект.

Заключение

Можно сделать вывод, что корейская косметика с мадагаскарскими ингредиентами действительно полезна. Она оказывает комплексное положительное влияние на кожу. Эти продукты основаны на натуральных ингредиентах, которые безопасны для эпидермиса.