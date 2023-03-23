Мнение: О движении России к неизбежному концу… Ещё один важный шаг сделан?

На дворе утихла вьюга,

Прилетели два грача —

Это личная заслуга

Леонида Ильича …!

Этот диссидентский стишок почти полувековой давности вспомнился не просто так, а по поводу. И повод был очень важным. Не каждый день такое случается…

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Думе с ежегодным отчётом. Рутина?

Да, но нет.

Что в отличие от прошлых аналогов бросилось в глаза и резануло ухо, так это его апелляции буквально в каждом предложении к «руководящей роли Президента». Подобное вообще уже давно стало хорошим тоном у высших чиновников. Все они, докладывая тот или иной вопрос, постоянно благодарят президента за «вовремя данное поручение». «Спасибо, Владимир Владимирович, что вовремя подсказали, сами бы мы никогда не догадались». И это же копируется сверху вниз по всей вертикали власти

Но сегодняшнее выступление Михаила Мишустина по степени этой благодарности превзошло все мыслимые пределы. Всё, если верить премьеру, абсолютно всё, что случается хорошего в нашей стране, всё происходит исключительно благодаря заботе отца нации – российского президента. Солнце восходит на Востоке и садится на Западе, только потому, что ему Путин так поручил. Словом, трансформация президента в «небожителя» идет полным ходом.

И сразу вспоминается престарелый советский генсек Леонид Брежнев, к которому все и вся тоже регулярно обращались как к источнику высшей государственной мудрости, а фраза наш дорогой Леонид Ильич» стала мемом. В итоге явно пересидевший глава первого в мире социалистического государства вверг его в разорительную Афганскую войну, а политика «застоя» подточила плановую советскую экономику.

Сейчас есть и «Застой 2.0», и многое прочее. Теперь вот появляется «дорогой Владимир Владимирович» уже официально. Разве что «сиськи-масиськи» пока ещё не слышны. Но то — дело наживное…

История рискует снова повторится, и на пути к ней свершён ещё один шаг?

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