 

Мнение: О движении России к неизбежному концу… Ещё один важный шаг сделан?

23.03.2023, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На дворе утихла вьюга,
Прилетели два грача —
Это личная заслуга
Леонида Ильича …!

Этот диссидентский стишок почти полувековой давности вспомнился не просто так, а по поводу. И повод был очень важным. Не каждый день такое случается…

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Думе с ежегодным отчётом. Рутина?

Да, но нет.

Что в отличие от прошлых аналогов бросилось в глаза и резануло ухо, так это его апелляции буквально в каждом предложении к «руководящей роли Президента». Подобное вообще уже давно стало хорошим тоном у высших чиновников. Все они, докладывая тот или иной вопрос, постоянно благодарят президента за «вовремя данное поручение». «Спасибо, Владимир Владимирович, что вовремя подсказали, сами бы мы никогда не догадались». И это же копируется сверху вниз по всей вертикали власти

Но сегодняшнее выступление Михаила Мишустина по степени этой благодарности превзошло все мыслимые пределы. Всё, если верить премьеру, абсолютно всё, что случается хорошего в нашей стране, всё происходит исключительно благодаря заботе отца нации – российского президента. Солнце восходит на Востоке и садится на Западе, только потому, что ему Путин так поручил. Словом, трансформация президента в «небожителя» идет полным ходом.

И сразу вспоминается престарелый советский генсек Леонид Брежнев, к которому все и вся тоже регулярно обращались как к источнику высшей государственной мудрости, а фраза наш дорогой Леонид Ильич» стала мемом. В итоге явно пересидевший глава первого в мире социалистического государства вверг его в разорительную Афганскую войну, а политика «застоя» подточила плановую советскую экономику.

Сейчас есть и «Застой 2.0», и многое прочее. Теперь вот появляется «дорогой Владимир Владимирович» уже официально. Разве что «сиськи-масиськи» пока ещё не слышны. Но то — дело наживное…

История рискует снова повторится, и на пути к ней свершён ещё один шаг?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01.23 / Breitbart – поставки танков НАТО Киеву не изменят ситуацию на местах и ход конфликта

18.01.22 / Коллапс в службе безопасности Cбербанка: никто не верит, что звонят не мошенники

04.12.22 / Невероятно, но факт: самые нелепые просьбы о пластике

08.01.22 / Мнение: Казахстан. 07.01.2022

13.08.22 / В Италии коалиция правых откажется от евроскептицизма ради победы на выборах

16.06.21 / 8 причин купить электрическую зубную щетку

03.01.23 / Исторический прецедент — палата представителей впервые за 100 лет не смогла выбрать спикера

23.09.22 / В Москве проведут аналог «Поля Чудес» для розыгрыша паспортов РФ среди мигрантов

24.01.22 / Филипп Плейн снова станет отцом: возлюбленная дизайнера ждет первенца

29.06.21 / Надзирательница Харви Вайнштейна дослужилась до начальницы тюрьмы за 1 месяц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика