Мнение: Сила русского

Вот, кстати, смешной и любопытный пример сегодня на Ютубе: диалог-интервью эстонского журналиста Ханса Луйка и украинского вийскового оглядача Алексея Арестовича. Как можно понять из названия, они обсуждают не только ход СВО, но уже и мир после того, как она завершится (оба не сомневаясь в исходе). Каким вообще образом стал возможен их диалог, особенно учитывая что обе страны участников – и Украина, и Эстония – вели и ведут отчаянную борьбу с русским языком и за тотальное господство своей мовы?

Ответ – оба беседуют по-русски, даже прибалт, традиционно говорящий на трудном наречии московских варваров через пень-колоду. И понятно, почему. Потому что заговори Арестович на мове – его не поймет Луйк, и уж тем паче Арестович не понял бы ни слова, если бы Луйк вздумал обращаться к нему по-эстонски. То же можно сказать и о зрителях, причем неважно где – на Украине, в Прибалтике, России или в Европе. “Общепримиряющим” фактором, делающим беседу (пока!) понятной для всех, живущих на постсоветском пространстве или даже уехавших оттуда, является он – великий и могучий, правдивый и свободный (в отличие, понятно, от русского государства).

Причем нет никаких шансов, что носителем диалога станет что-то другое. Ведь как бы успешно ни шло “развитие национальных государств”, понятно, что в Эстонии едва ли начнут понимать мову, а на Украине – эстонский. Говоря попросту – вымрут Луйк с Арестовичем, и такие вот диалоги между эстонцем и украинцем… станут попросту невозможны. То есть они смогут, возможно, лично поговорить по-английски – но полумиллиона просмотров это уже не наберет.