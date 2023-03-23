 

Мнение: Сила русского

23.03.2023, 23:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вот, кстати, смешной и любопытный пример сегодня на Ютубе: диалог-интервью эстонского журналиста Ханса Луйка и украинского вийскового оглядача Алексея Арестовича. Как можно понять из названия, они обсуждают не только ход СВО, но уже и мир после того, как она завершится (оба не сомневаясь в исходе). Каким вообще образом стал возможен их диалог, особенно учитывая что обе страны участников – и Украина, и Эстония – вели и ведут отчаянную борьбу с русским языком и за тотальное господство своей мовы?

Ответ – оба беседуют по-русски, даже прибалт, традиционно говорящий на трудном наречии московских варваров через пень-колоду. И понятно, почему. Потому что заговори Арестович на мове – его не поймет Луйк, и уж тем паче Арестович не понял бы ни слова, если бы Луйк вздумал обращаться к нему по-эстонски. То же можно сказать и о зрителях, причем неважно где – на Украине, в Прибалтике, России или в Европе. “Общепримиряющим” фактором, делающим беседу (пока!) понятной для всех, живущих на постсоветском пространстве или даже уехавших оттуда, является он – великий и могучий, правдивый и свободный (в отличие, понятно, от русского государства).

Причем нет никаких шансов, что носителем диалога станет что-то другое. Ведь как бы успешно ни шло “развитие национальных государств”, понятно, что в Эстонии едва ли начнут понимать мову, а на Украине – эстонский. Говоря попросту – вымрут Луйк с Арестовичем, и такие вот диалоги между эстонцем и украинцем… станут попросту невозможны. То есть они смогут, возможно, лично поговорить по-английски – но полумиллиона просмотров это уже не наберет.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.21 / Мнение: О щедрости и дисбалансе

11.11.21 / «Беларусьавиа» начнёт предоставлять услуги прыжков с парашютом для иностранных туристов

26.01.23 / Сотрудники британских медучреждений страдают от проявлений расизма

06.09.20 / И это все она: Ким Кардашьян теперь будет производить и товары для дома

15.02.23 / Как обезопасить светлые волосы от выцветания: лайфхаки, которые помогут сохранить яркость локонов

27.11.20 / Предсказания Ванги для России на 2021 год

29.11.22 / Устрашение России — это «очень важно» – глава Минобороны Норвегии объяснил усиление военного присутствия на Крайнем Севере

10.02.22 / МОК назвал спекуляциями…

30.09.22 / Скандалы: «Вы что, дебилы?»

12.02.22 / Дело российской фигуристки Камилы Валиевой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика