Разве дашь ей 60? – Личное мнение

Третьей жене Александра Малинина Эмме шестьдесят лет. Кто скажет, что она выглядит на свой возраст?



Фото: Соцсети

Нет, ну понятно, что красивые фоточки, элегантная одежда, и тем не менее, Эмма выглядит значительно моложе своих лет.

Секрет не в одежде и не в правильно выставленном свете для фотографий.

Сама женщина делится секретом, с которым трудно не согласится, ведь он очевиден:

«Залог успеха – правильное питание, режим сна, регулярные занятия спортом и умение управлять стрессом».

Иными словами, красота и молодость — это вторично. Следствие того, что вы, в первую очередь, заботитесь о своём здоровье:

«Красиво взрослеть – взрослеть без болезней. Проблема быстрого старения, увядания – это в первую очередь вопрос здоровья, а не пресловутой эстетики», — рассказывает Эмма.

Есть здоровье — будет и красота. Если вы не лечите свои болячки, то что бы вы ни делали — процедуры, кремы и так далее — всё это будет не так уж и эффективно.

Прежде всего — здоровье. Именно ему нужно уделять внимание.

Эмму Малинину можно тут лишь похвалить. А всем остальным — сначала найдите время для здоровья и только после этого записывайтесь на маникюр.

Как вы следите за своим здоровьем? И следите ли вообще?

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