Мнение: Рон Десантис поддержал Сапожника

Ну наконец-то. Идеи Сапожника, пусть и с большим запозданием, всё же находят себе дорогу к свету. 11 апреля 2014 года, то есть почти сразу после «присоединения Крыма», я написал у себя в ЖЖ (и даже на ресурсе Поликом.ру) пост и даже провел голосование среди читателей – что теперь делать с Крымом. И выдвинул предложение – что Крым надо КУПИТЬ. Чтобы чин чином, ко взаимному удовольствию: нам – стулья, Украине – деньги. И чтоб никто не ушел обиженным! Что удивительно: даже тогда, в самый разгар «крымской эйфории», сторонников идеи, что все-таки вопрос надо бы уладить деньгами, оказалось больше, чем оголтелых, как мы теперь понимаем, путинистов. Пусть и с небольшим перевесом (как при каком-нибудь голосовании за Брекзит), но все же победила идея «Да, купить; хоть и жалко денег, но добрососедство важнее!» (53% на 47%).

Собственно, вот текст того поста:

«Купить Крым

После невероятного воодушевления, всколыхнувшего все российское общество в результате триумфального присоединения Крыма, после того, как отгремели все крики «ура!» и «да здравствует!», спеты гимны и прошли торжественные заседания – пришло время считать разбитые горшки. И вот тут уже радоваться особо нечему – горшков наколотили изрядно.

Да, с точки зрения российских законов и российских реалий все «железобетонно»: Крым стал частью РФ, все необходимые процедуры и формальности проделаны и завершены в спринтерском темпе – российская бюрократия доказала, что, когда «надо», и она может быть очень даже проворной. Однако – что дальше? Изменение государственной границы, особенно в сложном глобализированном мире, никак не может быть сугубо внутренним делом. Необходимо, чтобы «откол» Крыма от Украины был признан также и мировым сообществом.

И вот с этим пока беда. Присоединение Крыма к России не торопятся признавать даже такие верные союзники России, как, например, Белоруссия. А что говорят в мире про общекрымский референдум? Да разве что на смех не подымают! Нам грозят разными санкциями, уже исключили Россию из G8. Мировые СМИ стараются изо всех сил, представляя нашу страну как агрессора и чуть ли не угрозу для всего мирового порядка. И пока у них получается создавать России демонический имидж.

Самое неприятное в сложившейся ситуации то, что она «подвисла». Россия отныне считает Крым своим, а больше никто в мире так не считает – там Крым по-прежнему считают украинским, а его присоединение – аннексией. На этой основе выстраивается отношение к России – и, собственно, не видно, с чего бы такая ситуация должна измениться.

Да, есть некоторая надежда – и ее чаще всего высказывают российские заинтересованные лица – что со временем все как-то «само собой рассосется». Мол, поговорят-поговорят – да и забудут. Проводят аналогии с российско-грузинской войной 2008 года; ведь тогда ж было именно так! Сначала все сильно возмущались, вступались за Грузию, осуждали Россию – а потом всё как-то тихо спустили на тормозах, да и дело с концом.

Тут, конечно, наши комментаторы выдают желаемое за действительное. Надо все-таки видеть разницу между клочком бесплодной территории с населением в 40 тыс. горцев где-то в диких горах, вдали от Европы – и огромным полуостровом, известным еще по древнегреческой мифологии, со своим местом в мировой истории и населением в 2,5 миллиона человек! А главное – надо понимать, что 40-миллионная Украина это вовсе не 4-миллионная Грузия.

Да, сейчас Украина слаба, раздираема внутренними противоречиями и затяжным экономическим кризисом, ее армия практически небоеспособна, и на фоне Украины консолидированная РФ с огромным золотовалютным запасом, с путинским рейтингом в 80% смотрится особенно выигрышно. Но будет ли так всегда?

Ведь фортуна весьма переменчива, причем в отношении не только людей, но и целых государств. Что ходить далеко за историческими примерами? Все мы прекрасно помним, что еще каких-то 20 лет назад и наша Россия была мало чем лучше нынешней Украины: тот же экономический кризис, разочарованное население, пустые валютные закрома, слабая армия, которая не могла справиться даже с чеченскими сепаратистами…

Что делать в будущем, если в такой момент, когда весы качнутся в другую сторону, Украина вдруг предъявит свои претензии на Крым? Ведь может случиться так, что в РФ начнутся свои неурядицы, а Украина, наоборот, свои проблемы рано или поздно преодолеет. И что тогда?

Тогда-то, боюсь, «неожиданно» выяснится, что ровным счетом никаких прав на Крым России предъявить в ответ и не удастся. «Вдруг» окажется, что весь мир считает Украину законным владельцем, у которого Россия просто «отжала» территорию – и сам бог велел отобрать Крым у России! Особенно будет обидно, если к тому времени РФ (то есть мы с вами) успеет основательно (как это сегодня и планируется) вложиться в Крым – построить там новые электростанции, новый Керченский мост, расширить добычу газа на шельфе… Все ведь придется отдать!

А есть и еще более неблагоприятный сценарий. Не секрет, что на сегодня у власти в большинстве западных стран не слишком сильные и решительные лидеры, на фоне которых иной раз Путин видится гигантом среди пигмеев. Оттого и с ответными мерами, теми же санкциями, Запад сегодня постоянно запаздывает, да и санкции выходят какими-то половинчатыми. Однако все может измениться: как не раз бывало, в кризисные годы к власти там могут прийти совсем другие люди, поставившие целью «сдерживание агрессора». И тогда наши потери от санкций станут намного чувствительнее…

Со всех точек зрения было бы полезно и стратегически верно радикально снизить напряженность, вызванную присоединением Крыма, в международных отношениях, урегулировать ситуацию. Но как?! Понятно, что о возврате Крыма Украине и речи быть не может – такой шаг в России никто не поймет. А как еще можно уладить дело?

Есть старый, проверенный веками способ решения такого рода проблем: ВЫКУП. На мой взгляд, Россия проявила бы себя как договороспособный, готовый к компромиссам партнер, если бы она просто предложила Украине… выкуп за Крым!

Именно сейчас ситуация для этого просто максимально благоприятная. У Украины нынче боль от потери территории не так уж и остра; куда больше и власти, и население республики беспокоит поистине отчаянное экономическое положение страны. Казна пуста, долги огромны, внятных путей выхода из кризиса не просматривается. Запад – МВФ, Ес и прочие международные структуры – много говорят, но приходить на помощь не спешат. Деньги если и предлагают, то или явно недостаточно, или на поистине кабальных условиях. А деньги меж тем Украине нужны позарез!

Собственно, даже нынешним «отколом» Крыма Россия, по сути, оказала соседу важную экономическую услугу – так как взяла на себя дотационный регион, в котором одних пенсионеров более 600 тысяч. Теперь им всем уже платят пенсии не из нищего украинского бюджета, а из российского Пенсионного фонда!… и т.д., вплоть до голосования. Кто хочет посмотреть, пройдите по ссылке: https://sapojnik.livejournal.com/1683967.html

Отмечу, что я, как обычно, как в воду глядел: «Особенно будет обидно, если к тому времени РФ (то есть мы с вами) успеет основательно (как это сегодня и планируется) вложиться в Крым – построить там новые электростанции, новый Керченский мост, расширить добычу газа на шельфе… Все ведь придется отдать!»

Блин – и ведь именно так и случилось! Так же, как и это: «в кризисные годы к власти там (на Западе) могут прийти совсем другие люди, поставившие целью «сдерживание агрессора». И тогда наши потери от санкций станут намного чувствительнее…» Да, чувствовать себя постоянно Кассандрой – удовольствие то еще.



Рон Десантис

Но, возвращаясь к теме поста: дело в том, что в сторону «выкупа территорий» Россию и Украину нынче уже начали толкать даже такие значимые в мировом масштабе фигуры, как, например, один из главных претендентов на пост президента США, губернатор Флориды Рон Десантис. Вот его слова из недавнего выступления:

«США должны побудить Украину продать русским территорию, которую они сейчас оккупируют, в обмен на крупную сумму, включая репарации. Многие войны были с честью улажены таким образом. Более однородное украинское государство было бы более политически стабильным и могло бы когда-нибудь присоединиться к Европейскому союзу и, возможно, даже к НАТО».

(статья Десантиса в журнале «Атлантик»)

Собственно, кому, как не губернатору, выступать за выкуп вместо войны – ведь в свое время штат Техас американцы заполучили у Мексики именно таким образом!

Вот так – идеи Сапожника живут и, будем надеяться, всё же побеждают. Сумма выкупа (да еще плюс репарации!) будет, конечно, сейчас намного, минимум на порядок, выше, чем могла бы быть в 2014 году. Но увы – так всегда и бывает: пропускаешь время – теряешь деньги. Иначе – никак.