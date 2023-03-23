 

Дженнифер Лопес призналась, что занимается спортом по ночам

23.03.2023, 16:35, Разное
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Фигуре 53-летней Дженнифер Лопес позавидует любая юная красотка. Накануне певица и актриса рассказала, в чем же секрет ее стройности. Звезда заявила, что занимается спортом в любую свободную минуту, и часто просыпается ночью, чтобы потренироваться.

Не секрет, что фитнес — очень важная часть моей жизни. Я считаю, что есть прямая связь между тренировками и ментальным здоровьем, — рассказала Дженнифер.

Певица уточнила, что начинает заниматься спортом первым делом с утра. Часто это происходит до 5 утра, когда за окном еще ночь. И артистка придерживается этого правила, какой бы насыщенный день ее не ожидал.

Я бросаю вызов самой себе! — объяснила Лопес.

Недавно Дженнифер представила капсульную линию обуви JLo Jennifer Lopez в коллаборации с популярным ритейлером Revolve. По этому случаю звезда закатила грандиозную вечеринку в Беверли-Хиллз, на которой, разумеется, блеснула роскошным нарядом, а фото с мероприятия разместила в социальных сетях. Поп-дива восхитила гостей платьем из “жидкого металла” от Julien Macdonald со множеством смелых разрезов и ассиметричным декольте.


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