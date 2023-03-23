Мнение: Гроссмейстер троллинга?
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Каюсь, был не прав. Все-таки блогеру Вячеславу Володину, в миру работающего председателем Госдумы, еще далековато до блогера Дмитрия Медведева, трудоустроенного зампредом Совбеза России.
Только виртуоз блогерского словоблудия, гроссмейстер троллинга мог завить, что «Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис» (отсюда).
Или это не троллинг? А очередное предупреждение, что если Запад будет и дальше коварно поставлять Украине оружие, если Украина будет и дальше сопротивляться и не капитулирует, Россия будет вынуждена гуманитарно-миротворчески применть ядерное оружие? А там – будь что будет? Хоть «ядерный апокалипсис»? Мы-то мечтали о мире для Украины, хотели Украине добра? Но получилось то, что получилось?
В общем, блогеру Володину еще шлифовать и шлифовать свое мастерство. И ему есть у кого учиться…
Фотография Медведева и Володина отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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