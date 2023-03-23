Скандалы: Пышно жить не запретишь!

На чьём же «Роллс-Ройсе» ездит глава Нацбанка Украины Андрей Пышный?

Очередной скандал в Киеве – депутат Рады Александр Дубинский опубликовал фото с Пышным на входе в Нацбанк и «Роллс-Ройсом» за полмиллиона долларов, стоящим на стоянке. В Нацбанке тут же отреагировали – «информация неправдивая». На автомобиле, впрочем, заметен номерной знак – КВ 0001 OI. «Действительно, – признал Дубинский, – машина оформлена на одного из бизнесменов, которым Ощадбанк под руководством Пышного выгодно реструктурировал кредиты. Это удобно – ездить на чужой машине за полмиллиона».

Интрига, однако, в том, что киевская пресса, заинтересовавшись «Роллс-Ройсом», предположила, что автомобиль мог стать взяткой Пышному за предупреждение руководству ComInBank о его готовящейся ликвидации – до запуска соответствующих процедур, чтобы банкиры заблаговременно сумели вывести из банка как можно больше активов. А в ComInBank лежат средства государственной компании «Центрэнерго» – банк довольно зажиточный. Оформлен он на британца Пола Пинтера, но контролирует банк финансист Евгений Казьмин. Кредитный портфель ComInBank, – делятся сокровенным знанием украинские издания, – настолько плохо обеспечен залогами, что руководство банка решило в качестве залога оформлять депозиты других клиентов без их согласия и ведома. Контролерам из Нацбанка представляли поддельные документы, в частности, выписки из реестров. Несколько таких выписок проверили, и выяснилось, что в реестрах соответствующих записей нет (такая ситуация возникла с депозитом ЧАО «Хмельпиво»).

А пока Пышный оправдывается и ищет защиты в офисе президента (его покровитель, рекомендовавший банкира на высокий пост – глава офиса Андрей Ермак), Минсоцполитики Украины сообщает о грядущем «пасхальном» повышении цен на продукты питания – на 15-25 процентов. Украинский экономист Андрей Мартынюк называет подорожание «универсальным» и отмечает, что после Пасхи цены не снизятся, а останутся на новом, высоком уровне. Ему вторит аналитик украинского Центра биржевых технологий Максим Орищак – «Плохо не то, что продуктовая корзина подорожает к празднику, а то, что цены повысятся и закрепятся». В итоге запущенная властями пенсионная реформа не сможет компенсировать инфляцию, – указывают эксперты. И в такой неоднозначный момент – скандал с роскошным «Роллс-Ройсом», на котором ездит глава Нацбанка. Воистину, пир во время чумы.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”