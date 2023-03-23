 

Инсайдеры: Меган Фокс и Machine Gun Kelly приостановили подготовку к свадьбе

23.03.2023, 13:44, Разное
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За отношениями Меган Фокс и Machine Gun Kelly с интересом следят поклонники по всему миру. После слухов о расставании пары, фанаты ждут либо публичного заявления о разрыве отношений, либо радостную новость о воссоединении. Однако накануне стало известно, что влюбленные решили приостановить подготовку к свадьбе из-за возникших конфликтов.

Меган и Machine Gun Kelly в настоящее время поддерживают связь, но их отношения по-прежнему находятся в былом статусе. Они приостановили планирование свадьбы, чтобы решить свои проблемы. Их отношения сейчас очень нестабильны. Иногда они переписываются с друг другом, — сообщает источник близкий к ситуации.

Меган Фокс и Machine Gun Kelly начали встречаться летом 2020 года. В январе 2022-го объявили о помолвке. Пару заподозрили в расставании после “Грэмми”. В соцсетях завирусилось видео, на котором влюбленные выясняют отношения во время музыкальной премии. Затем актриса стерла со своей страницы все совместные фото с музыкантом, подписалась на его заклятых врагов, например, Эминема, и опубликовала пост с цитатой из песни Бейонсе “Pray You Catch Me”, в которой та спела об измене Джей-Зи. Через некоторое время возлюбленных заметили у консультационного центра для пар.

Более того, на традиционную вечеринку Vanity Fair, последовавшую за 95-й церемонией вручения премии “Оскар”, 36-летняя звезда пришла без обручального кольца и в совершенно новом образе. Фокс постриглась и перекрасилась в рыжий. Что ж, похоже, эти перемены во внешности напрямую связаны с переменами в личной жизни.


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