Мединский в новой книге рассказал, как американцы украли у СССР атомную бомбу

В Государственной публичной исторической библиотеке состоялась презентации монографии Владимира Мединского «Мифы о русской науке».

Новое исследование советника президента посвящено преимущественно краже изобретений отечественных учёных западными разведками.

– Существует миф, что технологию атомной бомбы СССР украл у США. В реальности всё было наоборот – американские шпионы выкрали чертежи и просто скопировали советское изобретение. Я нашёл соответствующие уголовные дела, в рамках которых после применения специальных методик допроса были получены признательные показания, – рассказал Мединский.

Как пишет экс-министр культуры, кроме ядерного оружия в Российской империи и Советском Союзе были созданы многие технологии, которые приписываются западным учёным. Оказалось, что именно отечественные специалисты изобрели автомобиль, самолёт, антибиотики, холодильник, антидепрессанты и Интернет.

Книга в ближайшее время будет включена в школьную программу для старших классов. Кроме того, Минкульт планирует снять серию документальных фильмов, посвящённых достижения российских учёных и незаконному использованию их изобретений на Западе.

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