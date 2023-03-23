 

Мединский в новой книге рассказал, как американцы украли у СССР атомную бомбу

23.03.2023, 13:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Государственной публичной исторической библиотеке состоялась презентации монографии Владимира Мединского «Мифы о русской науке».

Новое исследование советника президента посвящено преимущественно краже изобретений отечественных учёных западными разведками.

– Существует миф, что технологию атомной бомбы СССР украл у США. В реальности всё было наоборот – американские шпионы выкрали чертежи и просто скопировали советское изобретение. Я нашёл соответствующие уголовные дела, в рамках которых после применения специальных методик допроса были получены признательные показания, – рассказал Мединский.

Как пишет экс-министр культуры, кроме ядерного оружия в Российской империи и Советском Союзе были созданы многие технологии, которые приписываются западным учёным. Оказалось, что именно отечественные специалисты изобрели автомобиль, самолёт, антибиотики, холодильник, антидепрессанты и Интернет.

Книга в ближайшее время будет включена в школьную программу для старших классов. Кроме того, Минкульт планирует снять серию документальных фильмов, посвящённых достижения российских учёных и незаконному использованию их изобретений на Западе.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.06.22 / Мнение: О назревающей «зраде»… России приготовиться?

17.01.23 / В Мексике запретили курить в общественных местах и рекламировать табак

09.06.21 / Обзор Extra Crunch: озера данных о безопасности, Китай vs. Starlink, Выход ExtraHop на 900 миллионов долларов

30.09.22 / И зачем это всё? – Личное мнение

01.03.23 / Скандалы: Пропал с радаров

06.12.22 / С 1 декабря в Екатеринбурге выросли тарифы на ЖКХ

28.05.21 / Скандалы: Антикоррупционная охота по-мурмански

09.07.21 / Скандалы: Партия Роста сменила мужчин на женщин

26.12.21 / Мнение: Для защиты от водородной бомбы

19.12.21 / Мнение: Фазы проверки вакцин, штраф за фото без маски и сокращение числа аптек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика