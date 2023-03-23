Анемия может вызывать боль в груди

Некоторая боль в груди не является признаком заболевания сердца. Анемия также известна как гемоглобинодефицитная анемия.

Анемия может вызывать дискомфорт в груди у людей, которые долгое время не лечились. Они могут описывать его как стеснение или болезненность. Анна Панова, кардиолог, в беседе с “МедикФорумом” отметила, что учащенное сердцебиение также может быть признаком патологии. Доктор Салливан объяснил, что боль в груди может быть признаком анемии.

Многие симптомы могут быть связаны с анемией. Плохое насыщение организма кислородом может вызывать боли в груди, усталость, низкое кровяное давление, затрудненное дыхание, тошноту, головокружение и нерегулярное сердцебиение. По словам кардиолога, анемия приводит к тому, что красные кровяные тельца уменьшаются в размерах и поэтому не могут эффективно распределять кислород по организму. Эти симптомы могут быть связаны с уровнем стресса в организме.

Красные кровяные тельца состоят из гемоглобина. Этот белок связывает кислород в легких и переносит его по всему организму. Анна Панова заявила, что боль в груди может быть вызвана недостаточным поступлением кислорода к сердцу. Анемия также может проявляться в виде бледности кожи, слабости, быстрой утомляемости и головокружения. Еще одним признаком является шум в ушах.MedikForum.ru ранее писал, что диабет может вызывать повышенный голод.