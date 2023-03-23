Принца Гарри могут выслать из страны из-за признания в употреблении запрещенных веществ

Принц Гарри может лишиться вида на жительство в США. Причиной такого исхода событий стало его признание в употреблении запрещенных веществ. Об этом предупредил эксперт по правовым вопросам и бывший федеральный прокурор Неама Рахмани. Он добавил, что закон действует для всех, в том числе для персон “королевского происхождения, для которых исключений нет”.

Признание в употреблении наркотиков обычно является основанием для отказа в визе. Это означает, что принцу Гарри должны были отказать в визе или аннулировать ее, потому что он признался в употреблении кокаина, грибов и других наркотиков, — заявил Рахмани.

Согласно законам США, от заявителя, которого подозревают в употреблении запрещенных веществ, могут потребовать ответить на дополнительные вопросы по истории болезни, а также пройти медицинское обследование. Это необходимо для того, чтобы доказать, что потенциальный резидент не употребляет наркотики, еще до того, как тот окажется на территории США. Подобные случаи уже были. Тогда британских знаменитостей, за которыми были замечены такие пристрастия, приглашали в посольство США в Лондоне для прохождения теста на наркотики.

Презентация автобиографии “Запасной” принца Гарри состоялась 10 января. Мемуары установили рекорд продаж. В первый же день книга разошлась тиражом 1,4 млн копий в США, Канаде и Великобритании. На 407 страницах своих мемуаров принц Гарри рассказывает об опыте употребления запрещенных веществ, участии в вооруженном конфликте в Афганистане, первом сексе, вредных привычках и отношениях Уильяма и Кейт, а также о “садистских” шутках отца.