Doja Cat призналась, что сделала липосакцию и удалила грудные импланты

27-летняя Doja Cat, в отличие от многих звездных коллег, не скрывает от фанатов многочисленные бьюти-эксперименты, к которым прибегает в погоне за идеальной внешностью. Так, она вышла на связь в социальных сетях и призналась, что несколько дней назад сделала липосакцию, а также операцию по уменьшению груди до размера 32С.

4-ый день восстановления, – написала она. – Чувствую себя нормально. Я сделала липосакцию, поэтому бедра сильно болят, если я слишком много двигаюсь. Но я действительно быстро прихожу в себя.

По словам звезды, на полное восстановление ей потребуется около трех месяцев, но она уже в восторге от результатов.

В начале года Doja Cat появилась на показе кутюрной коллекции Schiaparelli, который открыл Неделю высокой моды в Париже, с головы до ног усыпанная красными кристаллами Swarovski. Для создания аутфита стилистам потребовалось более 5-ти часов! Подробнее об этом эффектном образе мы писали в отдельном материале.

Напомним, Doja Cat (настоящее имя — Амала Ратна Зандиле Дламини) прославилась в 2019 году благодаря популярным в соцсетях трекам “Candy” и “Mooo!”. Позже она записала фиты с Tyga, Ники Минаж, The Weeknd и другими именитыми исполнителями. Кроме того, исполнительница была трижды номинирована на премию “Грэмми”.