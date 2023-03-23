 

Упавшая с Эйфелевой башни балка убила судью Международного уголовного суда, выписавшего ордер на арест Путина

23.03.2023, 9:33, Разное
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В ночь на 21 марта в Париже погиб судья Международного уголовного суда Розaрио Сальваторе Айтала, выдавшего ордер на арест президента Роcсии Владимира Путина.

Война в УкраинеПо предварительной информации, он стал жертвой несчастного случая – на голову мужчины упала часть Эйфелевой башни.

– В настоящий момент на Эйфелевой башне проводятся плановые ремонтные работы. В районе часа ночи 21 марта господин Айтала совершал прогулку рядом с достопримечательностью. Он не обратил внимание на предупреждающие знаки и по нелепой случайности именно в этот момент произошло обрушение, – сообщил пресс-секретарь парижской полиции Николая Шовен.

В момент инцидента рядом с послом находилось несколько человек, но никто кроме Айталы не пострадал. Как рассказывают свидетели, юрист погиб мгновенно – двухметровая балка упала вертикально на его голову.

– Это, конечно, ужасно, но хоть он недолго мучился, – рассказала журналистам сотрудница посольства Израиля, которая присутствовала при происшествии.

В настоящий момент парижская полиция проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как отмечают эксперты, перспективы наказания виновных весьма туманны – согласно французскому законодательству, Айтала не имел права находиться рядом с местом проведения ремонтных работ.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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