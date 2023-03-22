Мнение: Неконкурентная экономика ЕС, смена зависимости Германии и гениальность россиян в условиях санкций

1. Российские аналитики смотрят на будущее экономики Евросоюза весьма скептически. Энергия дорогая, рабочая сила дорогая, промышленность в большой беде. Весьма пессимистично настроены также в Международном энергетическом агентстве (ссылка):



Евросоюз больше не вернется к дешевому газу в будущем, энергетика сообщества будет дорогой.

“Не будет больше дешевого газа. Европейская энергетика будет дороже в будущем, чем в прошлом. Цены на энергетику ЕС будут выше и значительно выше, чем у его экономических конкурентов”, – заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

“Это окажет сильное давление на индустрию ЕС, так как [цены на] энергетику – большая часть производственной стоимости. Если ваши энергетические вводные намного дороже, то вы начинаете с невыгодной позиции”, – добавил он.

“Политика европейской промышленной индустрии должна измениться”, – добавил глава МЭА.

Куда измениться, Бироль подчеркнул особо.

“Даже сегодня энергетические цены в ЕС в 3 раза выше, чем в среднем они были за всю историю сообщества. Цена на натуральный газ в ЕС в семь раз дороже, чем в США. Цены на электричество снизились, да, но они все равно в три раза выше, чем цены на электричество в Китае”, – заявил он.

США и Китай ждут приема гостей.

Напомню, что МЭА – это организация, состоящая в основном из западных стран и традиционных западных сателлитов, вроде Японии и Южной Кореи. Штаб-квартира МЭА находится в Париже. Вероятно, там знают, о чём говорят.

2. Германия рапортует об «избавлении от зависимости от России». На деле, однако, власти Германии вынуждены были сократить потребление газа, придушив собственную экономику и уронив уровень жизни простых немцев. Кроме того, они впали в ещё более жёсткую зависимость от США (ссылка):



Россия перестала поставлять в Европу почти 75-80 процентов газа от прошлогодних объемов, это где-то 100-120 миллиардов кубических метров, отметил аналитик Владимир Демидов. Таким образом Германия, да и в принципе Европа, заявляет о том, что они нашли замену 100-120 миллиардов кубов.

«Могу сказать, что примерно эту цифру действительно смогли поставить вместе Алжир, Норвегия, Катар и Соединенные Штаты. Конечно, наибольший вклад сделали Соединенные Штаты, они смогли заместить как минимум до 80-90 миллиардов в прошлом году. То есть, в принципе, замена не всей части, но произошла», — высказался аналитик.

Одновременно с этим, по его словам, существенно снизилось потребление, то есть такого количества газа, как раньше, Европе уже не нужно.

«Раньше она потребляла почти 500 миллиардов в год, сейчас эта цифра будет, я думаю, 400-430, то есть на 15-20 процентов эта цифра будет снижена.»

Говорить о стопроцентной независимости Германии от российских энергоресурсов нельзя, считает Демидов. Так как Россия до сих пор прямо или косвенно поставляет нефть или нефтепродукты в Европу.

«Одновременно с потерей зависимостей от российских энергоресурсов Германия впала в полную зависимость от американских, поэтому, говоря о независимости, надо говорить о том, что одна в зависимость была заменена на другой. И если в случае с Россией, когда при зависимости от энергоресурсов России, Россия вряд ли могла диктовать свою политическую волю Германии, то с США такое не будет работать», — подвел итог аналитик.

3. Не только европейцы, но и японцы восхищены мощью экономики России, которая прошла через десятки тысяч западных санкций, как медведь сквозь старую паутину (ссылка):

Профессор Центра славяно-евразийских исследований Университета Хоккайдо Ринсуке Хаттори заявил, что западные санкции против России незначительно отразились на ежедневной жизни граждан. Об этом он написал в статье для Wedge Infinity.

Хаттори удивился гениальности россиян в условиях санкций и подчеркнул, что умение граждан находить решение проблемы снизило влияние санкций Запада. Он привел слова работающей в Японской ассоциации по торговле с Россией и СНГ Асуки Токуямы, которая заявила, что «русские гениально умеют находить выход из различных трудных ситуаций».

«И действительно, у меня и раньше было такое впечатление о русских. А тут об этом прямо сказала госпожа Токуяма, которая, пожалуй, лучше других знает и понимает жизнь российского общества. У меня не было другого выбора, кроме как согласиться с этим ее выводом», — подчеркнул он.

Хаттори добавил, что на данном этапе западные ограничения несущественно снизили уровень жизни в России. По его мнению, власти страны стремятся оградить граждан от последствий санкций, что необходимо иметь в виду.