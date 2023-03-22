Миндалевидные ногти с тупым кончиком в форме пуантов: кому подходит маникюр “балерина”

Не перестает быть модной форма ногтей “балерина”. Она смотрится изящно, а использовать совместно с ней можно лак любого цвета, дополнив еще и дизайном. Такая форма является необычной, а из-за этого смотрится очень оригинально и привлекает внимание.

Прежде чем выбрать такую форму, следует учесть ее недостатки. Например, чем длиннее ногти, тем больше вероятность того, что невозможно будет доносить маникюр в целости и невредимости до следующей коррекции, ведь большая вероятность того, что уголки попросту сломаются.

Что собой представляет форма “балерина”

Эта форма говорит сама за себя: длинные ногти, слегка зауженные на кончиках, смотрятся утонченно и элегантно. Это нечто среднее между квадратом и “миндалем”. Чаще всего такую форму можно встретить на внушительной длине, но находятся и те, кто пытается сделать ее на коротких ногтях. Из-за этого форма не смотрится менее привлекательно, но в данном случае ее можно интегрировать в строгий офисный дресс-код.

Если девушка носит “пуанты” на своих ноготках, это сразу же привлекает к ней внимание. Маникюр смотрится просто непревзойденно, а сама его обладательница подчеркивает тот факт, что она следит за модой. Первоначально такой маникюр начали носить звезды, но затем он просочился в массы и уже сегодня является настолько популярным, что затмевает классические формы.

Подойдет неопределившимся

Рассуждать о том, кому подойдет форма ногтей “балерина”, можно бесконечно. Но первоначально следует сделать акцент на том, что такой маникюр обычно выбирают те, кто не может определиться с формой.

Такие ногти смотрятся непревзойденно в любой цветовой гамме – от нюдовой до ультраяркой. В зависимости от длины, можно использовать такую форму для самых разных случаев. Именно поэтому форма ногтей “балерина” встречается и на руках деловых женщин, и в образах девушек, которые привыкли к повседневному стилю одежды.

Отращивать или наращивать?

Продолжая рассматривать вопрос о том, кому подходит форма ногтей “балерина”, обязательно следует обратить внимание на то, что такую форму не всегда удается воссоздать на естественных ногтях. Это обусловлено тем, что они должны быть максимально крепкими.

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Если есть желание при следующем посещении маникюрного салона получить описываемую форму, скорее всего, придется наращивать ногти. Но данная форма может быть выполнена и на тех ногтях, которые раньше имели вид квадрата. Впрочем, “балерину” можно сделать даже из длинного “миндаля”, но при этом кончик будет гораздо более узким. Кстати, именно эта характеристика подбирается с учетом нескольких факторов.

Например, не следует делать кончик слишком зауженным, если у девушки не миниатюрные руки. Альтернативным вариантом является наращивание очень внушительной длины, когда есть возможность обеспечить максимальный переход от ногтевого ложа до более зауженного кончика.

Важен баланс

Если вы не знаете, подойдет ли вам форма “балерина”, следует обратить внимание на свои руки, а также длину и форму пальцев. Учитывать важно еще и форму, а также размер ногтевого ложа. Главное, чтобы в конечном итоге маникюр выглядел максимально гармонично.

Если у девушки миниатюрные руки, тонкие и длинные пальцы, то даже незначительная длина и форма ногтей “балерина” будут смотреться непревзойденно. Чем больше руки и шире ногтевое ложе, тем длиннее должна быть “балерина” и тем менее зауженной следует делать ее к кончикам ногтей. По мере роста ногтей можно будет определить, какая именно разновидность “балерины” подходит вам.

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Какой цвет и дизайн выбрать

Форма ногтей “балерина” может смотреться великолепно с любым цветом лака или дизайном. Все будет зависеть от предпочтений девушки или женщины. Если есть желание сделать пальцы более тонкими и вытянутыми, следует нанести нюдовый или прозрачный лак.

Если же есть желание интегрировать такой маникюр в наряд невесты, можно выбрать френч, который бывает классическим или совершенно необычным. Например, на кончиках ногтей может быть не одна, а сразу несколько полосок, из-за чего дизайн ногтей смотрится еще более привлекательным.

Очень эффектно форма ногтей “балерина” смотрится совместно с яркими лаками. Первое, что приходит на ум, – это, конечно же, красный гель, который делает ноготки акцентом стиля. Но, если вы любите одежду какого-то определенного цвета или часто собираете монохромные образы, хотя бы раз стоит выбрать лак того оттенка, который будет подходить под ваши наряды. Это может быть и зеленый, и синий, и даже розовый. Последнее верно, если вы любите романтические образы.

Что касается дизайнов, можно предпочесть геометрические линии и фигуры, а также использовать стилизованные наклейки, которые могут быть нанесены на один или сразу несколько ногтей.

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Довольно популярными в последнее время являются еще и текстурные варианты маникюра. Для того чтобы воссоздать один из них, нужно наклеить на ногти стразы, объемные капли и все то, что будет гармонировать с вашими представлениями об идеальном маникюре.

Стоит ли выбирать форму “балерина”

Ногти описываемой формы – это некая модификация “стилета”, но только кончик спиливается в ровную линию. “Балетные” ноготки имеют свои плюсы и минусы. Например, они универсальные, смотрятся привлекательно и элегантно, а также соответствуют современному тренду.

Но важно учитывать, что данную форму ногтей способен создать не всякий мастер по маникюру. Он должен обладать достаточной квалификацией, ведь подобная форма требует грамотного опила и соблюдения пропорций.

“Балерина” будет выглядеть красиво, если создать правильные боковые линии, сформировав определенный угол. Даже самая незначительная ошибка может привести к тому, что ногти будут выглядеть неидеально, а в носке они окажутся неудобными.

Еще одним минусом формы “балерина” является то, что гармонично она смотрится только на удлиненных пластинах. Если ногтевое ложе короткое, скорее всего, такая форма не подойдет. Еще один недостаток выражен в том, что не всегда форма “балерина” подходит для повседневной жизни, ведь максимально острые уголки довольно часто ломаются, а значит, есть риск носить маникюр с несовершенствами до самой следующей коррекции.