Госдума приняла постановление об амнистии для граждан, мочивших пробу Манту

На пленарном заседании 21 марта депутаты Государственной думы поддержали решение об амнистии граждан, мочивших пробу Манту.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, это прямое продолжение инициатив, высказанных президентом России в послании Федеральному собранию, основанное на современных достижениях медицинской науки и демонстрирующее актуальность принципа гуманизма в реализации уголовной политики российского государства.

Парламентарии совместно с правительством Российской Федерации начнут вести более интенсивную работу в этом направлении, способствуя информированию граждан о преступности деяния и его общественно опасных последствиях. Ключевая цель – снизить число случаев намокания проб Манту в дальнейшем.

В свою очередь Пленумом Верховного суда РФ принято постановление о рекомендациях по рассмотрению судами дел о намокании пробы Манту. Однако в постановлении об амнистии уточнено, что не все граждане, мочившие пробу Манту, выйдут на свободу – этот жест не распространяется на заключённых, нанёсших ущерб в особо крупном размере.

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