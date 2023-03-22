 

Госдума приняла постановление об амнистии для граждан, мочивших пробу Манту

22.03.2023, 15:33, Разное
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На пленарном заседании 21 марта депутаты Государственной думы поддержали решение об амнистии граждан, мочивших пробу Манту.

Как отметил председатель ГД Вячеслав Володин, это прямое продолжение инициатив, высказанных президентом России в послании Федеральному собранию, основанное на современных достижениях медицинской науки и демонстрирующее актуальность принципа гуманизма в реализации уголовной политики российского государства.

Парламентарии совместно с правительством Российской Федерации начнут вести более интенсивную работу в этом направлении, способствуя информированию граждан о преступности деяния и его общественно опасных последствиях. Ключевая цель – снизить число случаев намокания проб Манту в дальнейшем.

В свою очередь Пленумом Верховного суда РФ принято постановление о рекомендациях по рассмотрению судами дел о намокании пробы Манту. Однако в постановлении об амнистии уточнено, что не все граждане, мочившие пробу Манту, выйдут на свободу – этот жест не распространяется на заключённых, нанёсших ущерб в особо крупном размере.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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