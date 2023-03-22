Мнение: О последнем китайском предупреждении Путину лично… Спасения нет?
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Фото © Sputnik / Reuters
Как утверждал легендарный советский разведчик Штирлиц, «запоминается сказанное последним». Нет никаких сомнений в том, что заключительные слова китайского председателя Си Цзиньпина, произнесённые им уже буквально на ступенях Большого Кремлёвского дворца российский президент Владимир #Путин запомнит накрепко.
Уж больно зловеще они прозвучали из уст главы, как теперь выясняется, единственной реальной сверхдержавы, способной составить альтернативу #США. Пусть и бледную.
Вот что произошло.
— Как раз сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены,— сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину уже на выходе из Большого Кремлевского дворца, просто даже на крыльце, на пороге.
— Согласен, — ответил тот.
— Берегите себя, пожалуйста, — добавил председатель.
Недвусмысленное предупреждение, учитывая обстановку и контекст. И теперь понятно, почему так мрачны на этом фото министр обороны Сергей Шойгу, полпред в ДФО Брий Трутнев и энергетический вице-премьер Александр Новак.
Для них, вероятно, китайская делегация хороших новостей не привезла. Впрочем, их вообще было мало, судя по итоговым заявлениям.
Владимир Путин:
- Переговоры были успешными, прошли конструктивно, отношения двух стран находятся на высшем уровне за всю историю — дежурный и ничего не значащий комплимент.
- Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев — Россия пойдёт на реализацию этого плана только под дулом пистолета.
- Планы поставок Киеву снарядов с обедненным ураном говорят, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца «уже не на словах, а на деле» — ситуация откровенно хреновая: Запад не уступит, Китай за сателлита не вписался.
- По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают — есть серьёзные разногласия по ключевым для России вопросам.
- #Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки, Латинской Америки — идея «международного рубля» похоронена, в финансовом плане страна ложится под #Китай.
- Поставки СПГ из России в Китай будут расширяться, Москва готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки — газ КНР согласилась закупать, #нефть — в зависимости от ситуации с западными санкциями.
- Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители — и здесь до конца не договорились.
- Имеются возможности для существенного наращивания экспорта из России в Китай мяса и зерна — готова ли китайская сторона всё это купить по приемлемым ценам?
- Китай стал ведущим партнёром РФ в хозяйственном освоении Дальнего Востока — плавная китайская колонизация «северных территорий» идёт полным ходом.
- Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути — и Севморпуть отдали под китайский контроль.
- Россия готова поддержать китайский #бизнес в замещении предприятий, покинувших РФ — но его в это «импортозамещение» никакими льготами не заманишь.
Председатель КНР Си Цзиньпин:
- Переговоры с Путиным были откровенными и дружескими — разногласия остались, до мордобоя дело не дошло, но «в следующий раз»…
- Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка, — а в первую очередь для России, что и не скрывается.
- Рост товарооборота позволил России и Китаю придать импульс для социально-экономического развития — Китай остался последней надеждой экономики России, которая в этом нуждается намного больше, а значит, #Кремль можно прогибать ещё ниже.
- Китай, руководствуясь принципами Устава ООН, имеет беспристрастную позицию по украинскому кризису — вассала сюзерен не поддержал даже символически.
- Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений — Россия будет подыгрывать Китаю в Совбезе во всём.
- Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира — Россия продолжит таскать каштаны из огня для Китая.
В общем, Китай считает, что Россия от двусторонних отношений получает выгод больше, а значит, ей нужно впредь как-то получше балансировать этот перекос. Скидками на нефть и газ она тут не обойдётся, Дальний Восток и Севморпуть — лишь первые шаги в этом направлении. А «украинский кейс» по-любому пора заканчивать, но не на российских условиях, на потому ни поставлять какое-то серьёзное оружие ВС РФ, ни спасать лицо «вайхана» Пу господин Си не намерен. Что и подчеркнул многозначительно в конце встречи.
Последствия визита и предупреждения не замедлят себя ждать?
—
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
Смотреть комментарии → Комментариев нет