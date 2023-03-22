Мнение: О последнем китайском предупреждении Путину лично… Спасения нет?



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Как утверждал легендарный советский разведчик Штирлиц, «запоминается сказанное последним». Нет никаких сомнений в том, что заключительные слова китайского председателя Си Цзиньпина, произнесённые им уже буквально на ступенях Большого Кремлёвского дворца российский президент Владимир #Путин запомнит накрепко.

Уж больно зловеще они прозвучали из уст главы, как теперь выясняется, единственной реальной сверхдержавы, способной составить альтернативу #США. Пусть и бледную.

Вот что произошло.

— Как раз сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены,— сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину уже на выходе из Большого Кремлевского дворца, просто даже на крыльце, на пороге.

— Согласен, — ответил тот.

— Берегите себя, пожалуйста, — добавил председатель.

Недвусмысленное предупреждение, учитывая обстановку и контекст. И теперь понятно, почему так мрачны на этом фото министр обороны Сергей Шойгу, полпред в ДФО Брий Трутнев и энергетический вице-премьер Александр Новак.

Для них, вероятно, китайская делегация хороших новостей не привезла. Впрочем, их вообще было мало, судя по итоговым заявлениям.

Владимир Путин:

Переговоры были успешными, прошли конструктивно, отношения двух стран находятся на высшем уровне за всю историю — дежурный и ничего не значащий комплимент.

— дежурный и ничего не значащий комплимент. Многие положения китайского мирного плана могут быть взяты за основу для урегулирования на Украине, когда к нему будут готовы Запад и Киев — Россия пойдёт на реализацию этого плана только под дулом пистолета.

— Россия пойдёт на реализацию этого плана только под дулом пистолета. Планы поставок Киеву снарядов с обедненным ураном говорят, что Запад решил воевать с РФ до последнего украинца «уже не на словах, а на деле» — ситуация откровенно хреновая: Запад не уступит, Китай за сателлита не вписался.

— ситуация откровенно хреновая: Запад не уступит, Китай за сателлита не вписался. По большинству международных вопросов позиции РФ и Китая близки или совпадают — есть серьёзные разногласия по ключевым для России вопросам.

— есть серьёзные разногласия по ключевым для России вопросам. #Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки, Латинской Америки — идея «международного рубля» похоронена, в финансовом плане страна ложится под #Китай.

— идея «международного рубля» похоронена, в финансовом плане страна ложится под #Китай. Поставки СПГ из России в Китай будут расширяться, Москва готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки — газ КНР согласилась закупать, #нефть — в зависимости от ситуации с западными санкциями.

— газ КНР согласилась закупать, #нефть — в зависимости от ситуации с западными санкциями. Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители — и здесь до конца не договорились.

— и здесь до конца не договорились. Имеются возможности для существенного наращивания экспорта из России в Китай мяса и зерна — готова ли китайская сторона всё это купить по приемлемым ценам?

— готова ли китайская сторона всё это купить по приемлемым ценам? Китай стал ведущим партнёром РФ в хозяйственном освоении Дальнего Востока — плавная китайская колонизация «северных территорий» идёт полным ходом.

— плавная китайская колонизация «северных территорий» идёт полным ходом. Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути — и Севморпуть отдали под китайский контроль.

— и Севморпуть отдали под китайский контроль. Россия готова поддержать китайский #бизнес в замещении предприятий, покинувших РФ — но его в это «импортозамещение» никакими льготами не заманишь.

Председатель КНР Си Цзиньпин:

Переговоры с Путиным были откровенными и дружескими — разногласия остались, до мордобоя дело не дошло, но «в следующий раз»…

— разногласия остались, до мордобоя дело не дошло, но «в следующий раз»… Китайско-российские связи имеют жизненно важное значение для современного миропорядка , — а в первую очередь для России, что и не скрывается.

, — а в первую очередь для России, что и не скрывается. Рост товарооборота позволил России и Китаю придать импульс для социально-экономического развития — Китай остался последней надеждой экономики России, которая в этом нуждается намного больше, а значит, #Кремль можно прогибать ещё ниже.

— Китай остался последней надеждой экономики России, которая в этом нуждается намного больше, а значит, #Кремль можно ещё ниже. Китай, руководствуясь принципами Устава ООН, имеет беспристрастную позицию по украинскому кризису — вассала сюзерен не поддержал даже символически.

— вассала сюзерен не поддержал даже символически. Китай и Россия как постоянные члены СБ ООН будут и дальше отстаивать основополагающие нормы международных отношений — Россия будет подыгрывать Китаю в Совбезе во всём .

. Китай и Россия будут наращивать конструктивную силу для формирования многополярного мира — Россия продолжит таскать каштаны из огня для Китая.

В общем, Китай считает, что Россия от двусторонних отношений получает выгод больше, а значит, ей нужно впредь как-то получше балансировать этот перекос. Скидками на нефть и газ она тут не обойдётся, Дальний Восток и Севморпуть — лишь первые шаги в этом направлении. А «украинский кейс» по-любому пора заканчивать, но не на российских условиях, на потому ни поставлять какое-то серьёзное оружие ВС РФ, ни спасать лицо «вайхана» Пу господин Си не намерен. Что и подчеркнул многозначительно в конце встречи.

Последствия визита и предупреждения не замедлят себя ждать?

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