Опять жених! – Личное мнение

Побывавшая раз пять замужем Лолита Милявская долгое время молчала о своей личной жизни. Многие даже порадовались — Лолка полностью посвятила себя творчеству.



Фото: Соцсети

Не тут-то было.

Оказывается, в жизни исполнительницы появился новый мужчина.

«Мне с ним клево», — рассказала Лолита.

Новый избранник моложе, потому что Милявская считает, что она не по возрасту энергична. Чтобы совпадать по энергетике, говорит Лолка, её жених должен быть младше.

Что ж, логика в этом есть — Лолка и впрямь энергична. Костюмы, опять же, у неё очень хорошие.

Чем закончатся новые отношения, гадать не будем, ладно? Главное, что в моменте Лолита счастлива.

До скольки лет, если у вас не сложится с личной жизнью, вы планируете искать жениха, а потом успокоиться?

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