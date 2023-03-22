Опять жених! – Личное мнение
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Побывавшая раз пять замужем Лолита Милявская долгое время молчала о своей личной жизни. Многие даже порадовались — Лолка полностью посвятила себя творчеству.
Фото: Соцсети
Не тут-то было.
Оказывается, в жизни исполнительницы появился новый мужчина.
«Мне с ним клево», — рассказала Лолита.
Новый избранник моложе, потому что Милявская считает, что она не по возрасту энергична. Чтобы совпадать по энергетике, говорит Лолка, её жених должен быть младше.
Что ж, логика в этом есть — Лолка и впрямь энергична. Костюмы, опять же, у неё очень хорошие.
Чем закончатся новые отношения, гадать не будем, ладно? Главное, что в моменте Лолита счастлива.
До скольки лет, если у вас не сложится с личной жизнью, вы планируете искать жениха, а потом успокоиться?
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Источник: Лена Миро
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