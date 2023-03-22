 

Барбара Палвин и Дилан Спроус обручились после пяти лет отношений

22.03.2023, 15:05, Разное
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Модель Victoria’s Secret Барбара Палвин и актер Дилан Спроус помолвлены. 29-летняя звезда спровоцировала слухи о переменах в личной жизни в начале марта. Барбара поддержала Дилана на кинофестивале Mammoth. На безымянном пальце девушки поклонники заметили кольцо с крупным бриллиантом. Влюбленные не афишируют подробности личной жизни. Тем не менее, их друзья подтвердили, что 30-летний актер сделал предложение руки и сердца избраннице.

Дилан и Барбара помолвлены. Они показывали людям кольцо и чувствуют себя счастливыми. Они влюблены друг в друга, а сейчас они даже счастливее, чем ранее. Им не терпится начать эту новую главу вместе, — рассказал инсайдер изданию ET.

Палвин познакомилась с актером в 2017 году на вечеринке. Затем Барбара подписалась на его страницу в соцсетях. Первое свидание пары состоялось только спустя шесть месяцев. Супермодель ради этого прилетела в Китай, где Дилан снимался в фильме. Влюбленные впервые вышли в свет как пара во время нью-йоркской Недели моды в 2018 году.

В прошлом году Барбара опубликовала в своем блоге серию редких фотографий молодого человека и сопроводила их трогательным поздравлением, в котором в очередной раз призналась Спроусу в любви. Впрочем, в тот же день 30 лет исполнилось и Коулу Спроусу — брату-близнецу Дилана и звезде шоу “Ривердейл”. Оба прославились еще в раннем детстве: Коул сыграл сына Росса Геллера Бена в сериале “Друзья” (это была первая роль, где его не дублировал брат), а Дилан — в фильме “Большой папа” с Адамом Сэндлером.

Мой самый лучший друг. С днем рождения! Боже, теперь ты старый. Говорят, что время летит, когда тебе весело, так что тебе определенно должно было быть весело, если ты дотянул до 30-ти. Я люблю тебя. Спасибо за то, что ты есть. Спасибо за все.


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