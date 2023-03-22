The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире

Канадский певец Эйбел Тесфайе, наиболее известный под сценическим псевдонимом The Weeknd, вошел в книгу рекордов Гиннесса. По информации, размещенной на сайте организации, он стал самым популярным артистом в мире. Исполнителю первым удалось достичь отметки в 100 млн слушателей ежемесячно на платформе Spotify. Его рекорд составил 111,4 млн человек в месяц.

Его композицию под названием “Blinding Lights”, выпущенную в 2020 году, прослушали 3,4 млрд человек. Известно, что в 2016 году артист также был занесен в Книгу рекордов Гиннеса за самый популярный альбом на Spotify, а также за самое большое количество недель подряд в топ-10 Billboard Hot 100 для сольного исполнителя-мужчины.

В начале марта стало известно, что The Weeknd повторил рекорд Майкла Джексона в чарте Billboard Hot 100 по количеству хитов. По данным издания, у обоих артистов насчитывается по семь треков, которые попадали на первые строчки чарта. В мире всего две звезды с таким результатом.

Ранее сообщалось, что премьера сериала “Кумир” (другое заглавие — “Идол”) с The Weeknd и Лили-Роуз Депп в главных ролях состоится вне конкурса на Каннском кинофестивале. Режиссером шоу стал автор “Эйфории” Сэм Левинсон. Об этом изданию IndieWire сообщили инсайдеры, посвященные в детали производства картины. Кинопоказ пройдет с 16 по 27 мая. При этом неизвестно, сколько эпизодов шестисерийного шоу будут показаны: первые два или три. Создатели спорят, стоит ли демонстрировать третью серию, которая заканчивается важным сюжетным поворотом.