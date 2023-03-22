Дочь Кэти Холмс и Тома Круза будет изучать моду — обучение оплатит отец

Дочери Тома Круза и Кэти Холмс Сури в апреле исполнится 17 лет. Девушка уже серьезно задумалась о продолжении учебы и подала документы сразу в несколько университетов. Звездный отец, которого Сури не видела 10 лет, занимается финансовой стороной вопроса.

По информации Daily Mail, девушка склоняется к изучению моды в Фордемском университете в Нью-Йорке. Кэти Холмс радует выбор дочери, так как она хочет, чтобы Сури продолжала жить в городе, где она росла всю жизнь, и, соответственно, была рядом с матерью как можно дольше. Том Круз, в свою очередь, не влияет на решение Сури.

В соответствии с соглашением о разводе, заключенным между супругами в 2012 году, актер обязан покрывать все расходы дочери, касающиеся учебы и медицины, а также выплачивать бывшей супруге 400 тысяч долларов в месяц вплоть до 18-летия их общего ребенка.

Том всегда выполнял свои обещания, когда дело касалось финансовых обязательств перед Кэти и Сури, — рассказал инсайдер.

Круз не общается с дочерью из-за своих религиозных убеждений уже 10 лет. Кэти Холмс отказалась посвящать дочь в сайентологию — религию, которой Том невероятно предан. Из-за того что Сури не является сторонницей церкви, ему запрещено видеться с ней. Сам Том последовал религиозным убеждениям и поставил их выше семейных ценностей.

Напомним, что Сури — единственная дочь Кэти Холмс и Тома Круза. Холмс и Круз были женаты с 2006 по 2012 год. В этом году Холмс вернется в профессию после 10-летнего перерыва. Она сыграет главную роль в бродвейском мюзикле.