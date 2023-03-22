Ford представил электрический Ford Explorer на платформе Volkswagen

Известная марка Ford официально представила новый электрический внедорожник Ford Explorer.

Данный автомобиль по внешнему виду совершенно ничем не походит на версии с двигателями внутреннего сгорания. Для новинки Ford Explorer применили внешний вид электрокара Volkswagen ID.4. разработкой электрической модификации автомобиля занимались специалисты европейского подразделения бренда. Автомобиль имеет уникальную форму радиаторной решетки, защитную пластику на кузова, улучшенную головную оптику и стильные задние фонари вертикальной формы.

Пока уровень производительности и автономности не раскрывают, однако есть данные, что новый экземпляр получит комплектации с полным и задним приводом.