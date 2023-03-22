Официально названы новые наушники Apple

В коде мобильной операционной системы iOS 16.4 RCE iOS 16 RC удалось найти упоминание в коде iOS о Beats Studio Buds+, которое прошло под кодом 8214. Об этом сообщило издание 9to5Mac.

Новые наушники Buds+ будут оснащены функцией активного шумоподавления и прозрачным режимом, как и обычные Beats Studio Buds с 2021 года. Источники сообщают, что в Beats Studio Buds+ будет использоваться специальный чип Apple H1/H2 от Beats.Beats Studio Buds+, которые являются Beats Studio Buds+, также будут поддерживать совместное использование аудио, переключение устройств и функцию “Привет, Siri”, как и Apples AirPods.Новые наушники Beats под кодовым названием 8214 будут иметь элементы управления мультимедиа, такие как воспроизведение/пауза, а также возможность нажимать и удерживать область корпуса для переключения между режимами шумоподавления.

Поскольку финальный релиз iOS 16.4 состоится на следующей неделе, Beats Studio Buds+ будут представлены в ближайшее время. По слухам, Apple собирается добавить в свои наушники AirPods функции для улучшения слуха.