Скандалы: Яндекс: поделят всё

Алексей Кудрин открыл олигархам двери в IT-гигант

Российская часть «Яндекса» может достаться олигархам. Пойдёт ли это на пользу ведущей IT-компании – большой вопрос. Однако очевидно, что именно к этому сценарию её подталкивает Алексей Кудрин. Бывший глава Минфина и Счётной палаты получил должность в «Яндексе» в конце прошлого года. Условия его прихода в оказавшуюся под западными санкциями компанию официально не раскрывались.

Однако из утечек стало известно, что живущий в Израиле основатель IT-гиганта Аркадий Волож предложил Алексею Кудрину 5% компании, чтобы тот помог ему разделить бизнес на российский и международный.

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Сам Алексей Кудрин свои задачи в «Яндексе» обозначил так: «Вместе с менеджментом буду разрабатывать корпоративную структуру нового холдинга, которая обеспечит долгосрочное и устойчивое развитие компании на всех рынках, включая международные». Должность бывшего финансиста в «Яндексе» называется «советник по корпоративному развитию». Правда, до конца непонятно, чьи интересы он будет представлять в правлении компании. С одной стороны, есть Аркадий Волож, которому, по идее, нужно как можно больше проектов вывести из-под западных санкций, переведя их в новую международную компанию. С другой стороны, есть российские банкиры и олигархи, которые не прочь получить контроль над ведущей IT-компанией страны, чтобы приумножить свои доходы внутри России. Судя по имеющейся информации, Кудрин начал подыгрывать вторым.

Напомним, что «Яндекс» до сих пор имел довольно сложную структуру владения и управления, которая должна была обеспечить ему устойчивость от рейдерских захватов, а также независимость от правительств других стран. Компания имела два типа акций – голосующие и обычные. Основатели компании и её менеджеры оставили за собой около 12% капитала, остальные акции свободно продавались на бирже, причём более половины голосующих акций было сосредоточено у аффилированных с компанией лиц, в том числе 41,5% – в семейном трасте Аркадия Воложа. При этом российское ООО «Яндекс» принадлежало нидерландской компании «Яндекс Н.В.». Именно последнее юрлицо и стало мишенью для западных санкций – сейчас торговля его акциями на бирже NASDAQ приостановлена. Ситуация с облигациями на международном рынке грозит дефолтом, если их держатели потребуют одномоментно погасить 1,25 млрд долларов, на что формально получили право.

Как компания собирается выруливать из ловушки, в которой оказалась не по своей вине, непонятно. Известно, что в качестве рабочего варианта рассматривается разделение бизнеса на российский и международный. Проблема в том, что купить весь российский бизнес «Яндекса» по справедливой цене вряд ли кому по карману – в 2021 году капитализация «Яндекса» составляла 27 млрд долларов. Для сравнения: «национальное достояние» «Газпром» к тому моменту стоил около 100 млрд долларов. При этом надо учитывать, что рынок электронной коммерции, каршеринга и такси, на которых работает «Яндекс», в перспективе может показать такой значительный рост, на который сырьевым компаниям рассчитывать вряд ли стоит.

По дешёвке для своих

Идея распродать «Яндекс» по частям тоже не выглядит хорошей. Именно объединённые вместе сервисы обеспечивают преимущества над конкурентами, поскольку в каждом сегменте бизнеса у компании есть сильные конкуренты. Чего стоят только Wildberries, «Озон», Delivery Club и «Делимобиль». Так что всё идёт к тому, что делить «Яндекс» будут, как апельсин в мультике советских времён, – не рыночными методами, а по понятиям. Кому-то достанутся сочные дольки, а кому-то – пустая кожура.

На днях появились утечки о возможном сценарии существования «Яндекса» в России. Новое юрлицо предполагается зарегистрировать в специальном административном районе в Калининграде. Управлять им будет фонд менеджеров во главе с Алексеем Кудриным. Фонду передадут управление российским бизнесом, в том числе право голосования контрольным пакетом акций. Что самое интересное: 51% капитала российской компании предполагается распределить между олигархами. Уже опубликован список возможных претендентов (см. справку). При этом цена входного билета может оказаться гораздо ниже уровня 2021 года: половину компании инвесторам предлагают всего за 4 млрд рублей! Об этом журналистам рассказал один из участников переговоров.

Примечательно, что о размещении акций российского «Яндекса» на Московской бирже никто даже словом не обмолвился. А ведь это мог быть мощный шаг для поддержания российского фондового рынка, отрезанного санкциями от западного финансового мира. Но зачем подпускать к такому лакомому активу мелких инвесторов? Они, глядишь, ещё и цены на акции раздуют… Так что «Яндекс», вероятно, будут делить за закрытой дверью клуба толстосумов. Похоже, в этом и состоит план Кудрина.

Что может получиться? В «Яндексе» начнутся дрязги и споры, как в любом совместном бизнесе миллиардеров из списка «Форбс». Кто-то должен будет сглаживать острые углы. И, видимо, роль главного арбитра Алексей Кудрин отводит себе. Создаёт такую систему, которая без него работать не будет. Но хорошо ли это для «Яндекса» и его пользователей? Международный «Яндекс» под контролем Аркадия Воложа тем временем претендует лишь на крохи от бывшей бизнес-империи – проект по созданию беспилотников, облачные технологии, образовательный Яндекс.Практикум и сервис разметки данных Яндекс.Толока.

Кстати

Похожий сценарий, но только в меньшем масштабе, уже имел место. В 2013–2014 годах, пользуясь разногласием среди трёх сооснователей соцсети «ВКонтакте» (VK), контроль над ней получила компания Mail.ru Group, на тот момент входившая в бизнес-империю Алишера Усманова. Вскоре от управления соцсетью был отстранён её сооснователь Павел Дуров. В 2014 году он вынужден был продать оставшийся у него 12-процентный пакет. В 2021 году Mail.ru Group переименовалась в VK, чем подтвердила значимость для своего бизнеса одноимённой соцсети. В декабре 2021 года холдинг USM Алишера Усманова уступил контрольный пакет в компании группе «Согаз» (некогда дочерняя структура «Газпрома», в которой у газового монополиста осталась доля). Также крупный пакет VK к тому моменту был приобретён Газпромбанком. Всего связанные с «Газпромом» структуры сейчас контролируют около 90% компании «МФ Технологии», которая, в свою очередь, держит контрольный пакет VK. Согласно отчёту за 2022 год совокупный чистый убыток VK сократился на 80,8% – до 2,934 млрд рублей, чистый долг вырос почти на 150% – до 84,578 млрд рублей.

Справка

Кто может получить долю в «Яндексе» под присмотром Алексея Кудрина:

председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин

совладелец производителя минеральных удобрений «Акрон» Вячеслав Кантор

акционеры ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов и Леонид Федун

владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг

семейный траст Владимира Когана

основатель «Магнита» Сергей Галицкий

председатель совета директоров «Киевской площади» Год Нисанов

совладелец производителя минеральных удобрений «ФосАгро» Андрей Гурьев

совладелец «Северстали», TUI AG, «Силовых машин», Nord Gold и «Ленты» Алексей Мордашов

совладелец Evraz Александр Абрамов

основательница Wildberries Татьяна Бакальчук

президент «Интерроса» и ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин

председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон

экс-совладелец Трубной металлургической компании и «Синары» Дмитрий Пумпянский

основной владелец Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников

совладелец и президент группы компаний «Меркурий» Игорь Кесаев

Сергей Слон

Оригинал материала: “Наша Версия”