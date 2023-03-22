 

Антиконтурный макияж не скрывает недостатки, а подчеркивает красоту: что это за новый тренд

22.03.2023, 12:50, Разное
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Тренд на антиконтуринг назревал уже давно. Ведь несмотря на популяризацию тенденцию скульптурирования лица все видели ее очевидные недостатки. А именно: как из 20-летней девушки можно сделать 40-летнюю за полчаса. Да и вообще, рисовать на своем лице чужое, меняя тем самым его черты — не самая лучшая идея. Из-за этого из образа пропадает живость и натуральность.

Сейчас стилисты выступают за то, чтобы подчеркивать естественную красоту, а не маскировать недостатки. Разбираемся, в чем заключаются особенности антиконтурного макияжа и как его сделать в домашних условиях.

Основатель тренда

Бобби Браун — известный звездный визажист, основательница собственного бьюти-бренда. Именно она еще в начале десятых ввела моду не использование нюдовых оттенков в мейк-апе, а впоследствии и вовсе предложила концепцию «макияж без макияжа».

Браун возглавила армию тех, кто выступил против чрезмерного использования косметических средств с целью изменения черт лица для достижения идеального овала. Она предложила новый тренд: антиконтурный макияж как противопоставление скульптурированию и контурингу лица. Теперь все больше представительниц прекрасного пола начинаю придерживаться именно этой тенденции.

Концепция

Данный тренд не предполагает полный отказ от использования косметики. Косметика нужна, но в меньшем количестве и исключительно для того, чтобы подчеркнуть свои естественную красоту. Не нужно дорисовывать того, чего у вам нет в наличии. Например, пытаться очертить и выделить скулы, когда у вас круглое лицо, где скул априори не видно.

Как сделать антиконтурный макияж

Чтобы выровнять рельеф лица, рекомендуется воспользоваться сывороткой. Поскольку в ее составе содержатся разглаживающие и увлажняющие компоненты, то вам не составит труда скрыть мелкие изъяны в виде морщинок и заломов. Средство наносите тонким слоем, а сверху покрывайте таким же тонким слоем увлажняющего крема.

Если где-то выскочил прыщик, используйте консилер. Концепция антиконтурного макияжа предполагает коррекцию и маскировку исключительно локальных небольших участков кожи, а не нанесения средства на все лицо.

Тонирующее средство следует распределять в небольшом количестве по Т-зоне. Если у вас жирная кожа, тогда вам больше подойдет матирующая продукция, а если сухая, то с эффектом сияния.

Румяна в антиконтурном макияже тоже используются, но вовсе не для того, чтобы очертить и выделить скулы. Просто румянец на лице всегда придает очарования, ассоциируется с молодостью. Поэтому наносите румяна на яблочки щек и немного на скулы, растушевывая по направлению к вискам.

Макияж глаз и губ

Что касается макияжа глаз, то от четких и ярко выраженных стрелок лучше отказаться. Используйте нюдовые тени для век: персиковые, золотисто-коричневые. Чтобы подчеркнуть естественную красоту глаз, проведите темным карандашом от середины века по направлению к виску, захватив малую часть подвижного века. Хорошенько растушуйте. Накладные ресницы в контексте такого макияжа неуместны. Просто покройте ресницы удлиняющей ушью или тушью с эффектом дополнительного объема.

Для макияжа губ используйте либо бальзам для губ, либо помаду нежных пастельных естественных оттенков.

Плюсы

Во-первых, вы подчеркиваете натуральную красоту, выглядите естественно. Ваше лицо не напоминает восковую маску, как это иногда случается после скульптурирования. Также вы экономите больше денег на покупке косметических средств.

Еще один плюс заключается в том, что вы заботитесь о здоровье кожи. Ведь в контексте антиконтурного макияжа нет переизбытка косметических средств, а значит поры не забиваются. Кожа имеет возможность дышать, она хорошо увлажнена.


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