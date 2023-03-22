Хоть на свадьбу: элегантный кружевной маникюр – тренд сезона весна-лето – 2023

Один из новых трендов в нейл-арте — это кружевные ногти. Такой дизайн подходит на все случаи жизни: и если вы невеста, и если будете гостьей на свадьбе, и если вам нужен просто маникюр для обычной жизни и работы. Рассматриваем самые эффектные варианты.

Цветные

Суть идеи заключается в том, чтобы в качестве основы использовать не нюдовый и не бесцветный, а цветной лак для ногтей. Выбирайте свой самый любимый оттенок: хоть розовый, хоть голубой, хоть салатовый и т. д. А уже поверх такой базы делаете узор в виде кружева. Получается стильно и элегантно.

Черные

Черный цвет в нейл-арте и в одежде по-прежнему в тренде. Если вы хотите создать загадочный и немного мистический образ роковой женщины-вамп, тогда этот дизайн маникюра точно придется вам по душе. В данном случае в качестве основы лучше использовать лак молочного оттенка.

Кружевной френч

Для создания легкого, нежного, романтичного и изысканного образа используйте кружевной френч. Покройте ногти розовым или телесным лаком для ногтей. Контуры сделайте белыми, а кремовым цветом нарисуйте кружева на кончиках. Если хотите, то можете дополнительно нарисовать миниатюрные цветочки у основания ногтей.

Ажурные композиции

Это дизайн, вдохновленный росписью на посуде. Подобные рисунки можно было увидеть на старинных сервизах. Если у вас есть художественный талант, то вы можете попытаться воспроизвести такие сложные композиции. Чаще всего они в цветочном стиле, что вполне соответствует текущему сезону. Маникюр получается ярким, привлекающим к себе внимание и самобытным.

Перевернутый ажурный френч

В данном случае обрамляются не кончики ногтей, а контуры проводятся у основания. Подобный маникюр, выполненный в бело-розовых оттенках, смотрится очень аккуратно, не вычурно и не пафосно. Он вполне подойдет как для повседневной жизни и работы, так и для свадьбы. Подобный перевернутый френч гармонично дополнит образ невесты.

Микс френча и кружева

В данном случае контур остается, по традиции, на кончиках ногтей. Он белого цвета, как в классической вариации. Кружева же рисуются на основной части ногтевых пластин, окрашенных в нюдовый либо в розово-пыльный оттенок.

Акцентные кружева

Если у вас не хватает терпения нарисовать ажурные узоры на всех ногтях, то вы можете ограничиться рисунками на одном или двух ногтях. Пусть они будут акцентными. А остальные ногти можно оставить однотонными или сделать простой френч с использованием телесного и белого лака.