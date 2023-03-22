 

“Это отличная роль”: Уиллем Дефо готов вернуться к образу Зеленого Гоблина в “Человеке-пауке”

22.03.2023, 8:00, Разное
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Четырехкратный номинант на премию “Оскар” Уиллем Дефо рассказал о том, что хотел бы вернуться во вселенную Человека-паука и еще раз сыграть Зеленого Гоблина. Актер дал интервью изданию Inverse. В комиксах персонаж Норман Осборн страдает раздвоением личности, мечась между ученым-бизнесменом и злодеем Зеленым Гоблином.

Первый раз в персонажа актер перевоплотился для фильма Сэма Рейми “Человек-паук” с Тоби Магуайром, во второй раз — в новом “Человеке-пауке” с Томом Холландом. Дефо сказал, что оба раза он испытывал “очень разные переживания” и “отлично провел время”.

Если бы все было правильно, конечно. Это отличная роль. Мне понравилось, что это двойная роль в обоих случаях. Двадцать лет назад и совсем недавно, оба раза очень разный опыт, но я хорошо провел время в обоих случаях, — поделился актер.

Недавно Магуайр, исполнитель роли супергероя в фильмах Рейми, рассказал о своей первой реакции на предложение сняться в “Нет пути домой”.

Мне позвонили, и я сразу же сказал, что приеду, чтобы сделать это. Волновался, потому что не знал, как это будет выглядеть сейчас и как я получу опыт. Но чтобы показать себя с красивыми, талантливыми, творческими людьми и играть вместе? Это просто как “Да!”. Это весело и увлекательно, — поделился актер в книге о создании фильма.

В прошлом году Дефо был удостоен почетной докторской степени Висконсинского университета, Милуоки. Дело в том, что в юности окончить этот вуз актеру так и не удалось – он самостоятельно оплачивал дорогостоящее обучение, из-за чего ему приходилось много работать, и в результате он предпочел высшему гуманитарному образованию участие в театральной труппе Theater X.


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