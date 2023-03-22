 

В Москве к сотрудникам «Мемориала»* пришли с обысками

22.03.2023, 3:30, Разное
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Массовые обыски у сотрудников «Мемориала»* дома и в офисе организации, новое уголовное дело против председателя Олега Орлова.
Главное к этому часу — в нашем видео.

* Включен в реестр иноагентов Минюста РФ, деятельность организации в РФ ликвидирована решением судаСтарейшай правозащитная организация «Мемориал» стала лауреатом Нобелевской премии мира 2022 вместе с белорусскими и украинскими правозащитниками.

Источник: Новая газета


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