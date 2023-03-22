Дрю Бэрримор заступилась за Хью Гранта, которого раскритиковали за грубое интервью на “Оскаре”

Актриса Дрю Бэрримор в собственном ток-шоу выступила в защиту Хью Гранта, чье интервью модели Эшли Грэм во время церемонии вручения “Оскара” зрители сочли грубым. Бэрримор заявила, что люди, которые знают Гранта, не согласились бы с утверждением о его грубости на премии. Напротив, отношение артиста к Грэм на ковровой дорожке соответствует его поведению с теми, кому он симпатизирует.

Нет, это и есть Хью Грант. Вы думаете, что имеете дело с очаровательной кинозвездой, но на самом деле вы имеете дело со сварливым Хью, а потом вы влюбляетесь в этого сварливого Хью. Когда он так разговаривает, уверяю вас, он так шутит, он не имеет в виду ничего плохого, — рассказала актриса.

Бэрримор добавила, что во время того самого интервью зрители видели настоящего Гранта. Актриса также отметила, что он очень хороший человек. Ранее за Хью Гранта также вступились британцы. Несколько преподавателей ведущих вузов страны поддержали актера в социальных сетях, объяснив его поведение во время интервью обычным британским менталитетом.

Во время короткого интервью с Эшли Грэм на “Оскаре” Хью Грант отвечал односложно и незаинтересованно. Модель несколько раз пробовала оживить беседу, меняя темы и пытаясь заинтересовать актера, но у нее ничего не получилось. Эшли спросила 62-летнего актера о его впечатлениях от съемок фильма “Достать ножи: Стеклянная луковица”. Он же, закатив глаза, ответил, что появился в фильме “всего на несколько секунд”, а потому и говорить тут не о чем.

Дрю БэрриморЭшли Грэм