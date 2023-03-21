Таксист из аэропорта «Внуково» узнал Си Цзиньпина и бесплатно довёз его до ближайшей станции метро

Председатель КНР Си Цзиньпин смог оценить гостеприимство простых россиян – таксист из аэропорта «Внуково» отвёз его до ближайшей станции метро и не взял денег.

Оказалось, что водитель узнал своего знаменитого пассажира.

Как сообщают московские СМИ, дежуривший возле зоны прибытия рейсов таксист Геворг Аветисян просто сидел за рулём своей Kia Rio и ждал пассажира – он и близко не подозревал, кого ему придётся везти. Когда к нему сел глава китайской Компартии, Геворг сразу же отодвинул переднее пассажирское сидение назад, чтобы гостю было просторнее, угостил товарища Си кофе «3 в 1» и сказал, что «олл из фри».

Уже возле станции метро таксист подарил товарищу Си свою карту «Тройка», на которой как раз было 60 рублей, которых хватило для поездки до Кремля. В вечернем разговоре с журналистами Си Цзиньпин отметил гостеприимство и вежливость водителя – он пообещал разыскать и отблагодарить Аветисяна, вручив ему путёвку в санаторий.

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