Хотят на балкон к своим – Личное мнение

Чем ближе коронация, тем больше слухов, связанных с присутствием или отсутствием Марклов.

Одним из условий, как шепчутся, стало желание Гарри и Меган залезть на балкон и смотреть оттуда.

Почему на балкон? Зачем?

Дело в том, что на балконе располагаются действующие члены королевской семьи. Это почётно. Это престижно.

Но так как Марклы сложили с себя обязанности членов семьи, на балконе им быть не положено.

Ну, сложили и сложили, видимо рассудила Меган, но на балкон всё равно залезем. Оттуда и лучше видно, и все камеры, и всё внимание людей устремлено на тебя. Как актриса, Меган знает, что нужно удачно быть в кадре.

Не знаю, пустят ли Марклов на балкон, но если это — главное условие, то почему бы нет?

И людям будет лучше видно Марклов, и им самим приятно наверное побыть рядом с членами королевской семьи. Братик — с братиком, Меган — с Кейт.

Ну, а если Кейт и перекосит немножко, так все к этому давно привыкли. Зато Меган будет миленько улыбаться.

Не такое уж и трудноисполнимое требование, верно?

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